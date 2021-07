Rubriche



5 modi per investire il proprio denaro lontano dal mercato azionario

giovedì, 8 luglio 2021, 18:40

Il trading online attira l’attenzione di un numero sempre più consistente di persone in tutto il mondo, favorito tra le altre cose dal fatto che in rete è ormai possibile trovare risorse e contenuti utili per creare le basi per poter provare ad avere successo in questo tipo di attività. Su siti di trading sicuro, ad esempio, è possibile carpire i segreti della finanza grazie alla spiegazione chiara dei concetti chiave e delle strategie da seguire.

Ma il trading non è per tutti e se si ha la voglia di investire, esistono tantissimi altri ambiti comunque remunerativi che permettono, con tempistiche ed esborsi differenti, di creare degli utili di tutto rispetto. Andiamo a illustrarne alcuni.

1. Settore immobiliare

Investire nel mattone è una certezza da decenni ormai, ma non è detto che ogni affare abbia le giuste caratteristiche per poter creare guadagno. Le opzioni a disposizione sono tantissime e bisogna avere un minimo di visione ma anche di fortuna per ottimizzare l’investimento. Focalizzarsi su immobili a scopo abitativo è sbagliato. Meglio espandere i proprio orizzonti non mettendosi limiti di sorta. Certo, si tratta di un tipo di investimento che necessita di un a quantità di fondi non da poco, e questo è uno scoglio difficilmente aggirabile.





2. Metalli preziosi

Il ricorso al mercato dei metalli preziosi avviene solitamente in periodi di crisi in cui il mercato finanziario deve affrontare degli stress enormi, con un aumento incontrollato dell’inflazione e con le borse in fibrillazione. Il loro andamento non segue le logiche del mercato, ed è per questo che con un po’ di intuito è possibile creare degli utili importanti.



3. Cryptovalute

Le criptovalute spaventano gli investitori, ma allo stesso tempo li attirano e stimolano la loro voglia di mettersi alla prova. La diffidenza è legata alla natura di questo tipo di valuta che scoraggia soprattutto gli investitori più avanti con l’età e meno avvezzi all’utilizzo di risorse virtuali. Inoltre, si tratta di valute estremamente volatili che possono svalutarsi alla velocità della luce senza che si abbia il tempo di abbozzare una reazione. Ma se si ha un po’ di coraggio e la giusta preparazione questo mercato può portare a grosse soddisfazioni.





4. Oggetti d’arte, antiquariato e memorabilia

In questa categoria vi rientrano tantissimi tipi di oggetti, non necessariamente aventi un alto valore artistico. Spesso e volentieri l’aspetto che fa la differenza e che fa lievitare i prezzi è quello legato alla memoria e alla nostalgia. Attorno agli articoli dei primi decenni del secolo scorso, dagli elettrodomestici ai giocattoli, si è creato un mercato florido che attira l’interesse di tantissimi appassionati disposti ad acquistare a prezzi talvolta fuori da ogni logica. I collezionisti sono una categoria che ricomprende soggetti con una preparazione storica elevatissima e un’attenzione per i dettagli quasi maniacale. Se si possiede questo tipo di predisposizione e si ha la voglia di andare alla ricerca di possibili tesori nascosti nei posti più improbabili, beh questo settore può davvero fare al caso vostro.





5. Iniziative imprenditorialiSi può fare la scelta di investire il proprio denaro in iniziative imprenditoriali promettenti, dai ristoranti, alle aziende operanti nel mondo della tecnologia, passando per le cliniche mediche. Le opzioni sono infinite, ma quello che conta sono le prospettive di crescita dall’azienda stessa. In alternativa si può optare per lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria con un’attività propria che può partire da un’idea originale o basarsi su schemi preesistenti come nel caso del franchising.

Per diventare imprenditori non basta avere una buona intuizione, ma occorre avere una preparazione adeguata che permetta comprendere l’andamento del mercato di competenza e di programmare al meglio la propria attività.

Curare la propria formazione può essere vista come un investimento in se stessi e nelle proprie capacità. Per farlo serve prima di tutto una forte motivazione e una quantità di tempo che spesso è incompatibile con altri impegni. Lanciarsi in qualcosa di nuovo è una scelta coraggiosa, ma chi vuole operare nel mondo degli investimenti deve essere pronto a prendere decisioni drastiche e a vivere nell’i