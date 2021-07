Rubriche



Carrarese, inizia il ritiro a Pontremoli tra mercato e vaccini

mercoledì, 28 luglio 2021, 18:58

Anche i club Serie C, categoria professionistica più bassa del calcio italiano maschile, si stanno adoperando per preparare al meglio la prossima stagione.

Nel primo pomeriggio del 26 luglio l'intero gruppo dei calciatori della Prima Squadra della Carrarese Calcio ed i componenti dello Staff tecnico azzurro, accompagnati dal Responsabile sanitario Dott. Marco Piolanti, si sono recati presso l'Hub vaccinale del "Carrara-Fiere" di Marina di Carrara, al fine di sottoporsi spontaneamente e volontariamente al vaccino anti covid 19. Un messaggio positivo quello lanciato dalla squadra azzurra che risponde responsabilmente alle raccomandazioni delle Istituzioni governative e sportive in quel processo generale di immunizzazione richiesto alla cittadinanza. Con l'occasione il club azzurro ringrazia sentitamente l'Asl Nord-ovest Toscana, in particolare la Dott.ssa Monica Guglielmi in qualita' di direttrice della zona distretto Apuane della Asl e lo splendido e disponibile personale sanitario dell'azienda sanitaria locale.

Gli acquisti importanti della Carrarese

La Carrarese in questo periodo a effettuato una serie di acquisti importanti. Dopo Simone Barone, puo' contare su un nuovo portiere. Si tratta di Thomas Vettorel che arriva in prestito dal Frosinone. Nato a Feltre (Belluno) e alto 1,90 m è abile sia tra i pali che nelle uscite. Il comunicato della società laziale: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Carrarese Calcio 1908 per la cessione a titolo temporaneo del calciatore Thomas Vettorel."

Subito dopo è arrivato il comunicato della società Carrarese sul nuovo portiere: "Carrarese calcio 1908 informa di aver concluso dalla società Frosinone Calcio l'acquisizione del diritto temporaneo all'utilizzo delle prestazioni sportive del calciatore Thomas Vettorel, classe 2000. L'estremo difensore nativo di Feltre, nella passata stagione sportiva 2020/2021, è stato protagonista, nella prima parte, con la maglia del Piacenza con cui ha disputato venti partite e successivamente stabilmente aggregato alla Prima squadra del Frosinone. Il portiere è cresciuto nel settore giovanile del Cittadella e rappresenta uno dei profili più in vista della sua classe di età mostrando grande struttura fisica con il suo metro e novanta di altezza e ottime capacità tecniche."

Le prime parole azzurre di Thomas Vettorel: "La proposta della Carrarese è stata significativa e non avrei mai potuto non accettare perchè l'opportunità di giocare in una piazza del genere a poco più di venti anni può aiutarmi a crescere meglio e più velocemente. Negli ultimi anni, la Carrarese è stata una tra le protagoniste indiscusse della categoria con ambizioni sempre importanti ed obiettivi prestigiosi . L'idea di respirare calcio di alto livello mi ha convinto e credo che ci si possa comportare bene anche in questa stagione".

Grande colpo in casa azzurra anche in difesa. La Carrarese calcio 1908 srl comunica di aver perfezionato, a titolo definitivo, l'acquisizione dalla società S.S Lazio del diritto alle prestazioni sportive di Sergio Kalaj che si lega alla maglia della Carrarese sino al 2023. Il difensore classe 2000, 193 cm di forza e velocità, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Il capitano della nazionale albanese U 21 è stato protagonista al centro della difesa del Grosseto con ventiquattro presenze all'attivo.

Le prime parole di Sergio Kalaj da nuovo difensore centrale azzurro:" La Carrarese rappresenta un salto in avanti nella mia carriera professionale, una opportunità che devo dimostrare di meritare. A Carrara, l'ambiente è estremamente positivo ed in questi anni è stato costruito qualcosa di interessante, sempre a livelli molto importanti. La forza della nostra squadra deve essere concentrata nel lavoro e nella coesione tra tutti noi. In ritiro dovremo partire forte, capire quello che vorrà da noi mister Di Natale e cercare di metabolizzare l'idea di calcio che vorremo proporre. Di ruolo sono il classico centrale di difesa, forte fisicamente e capace di provare l'anticipo. Nonostante la stazza sono anche abbastanza veloce e sono in grado di interpretare il ruolo sia in una difesa a tre o a quattro."

Due conferme, inoltre, che valgono come due acquisti. I due giocatori resteranno anche per la prossima stagione sportiva 2021/22. Stiamo parlando di Davide Grassini e Marco Imperiale. Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento sino al 2023 del calciatore Davide Grassini. Il terzino destro di scuola Inter sarà ancora uno dei protagonisti della fascia destra di difesa agli ordini di Mister Antonio Di Natale. Per il ragazzo , nel campionato 2020/21 , diciassette presenze ed un rendimento in crescendo poi arrestatosi a causa dell'infortunio al ginocchio riportato in occasione di Pontedera- Carrarese del 2 febbraio scorso.

Di seguito il comunicato della società sull`acquisto di Marco Imperiale: "Carrarese Calcio 1908 srl rende noto la conclusione dell'accordo, a titolo definitivo, con la società Empoli F.C. per l'acquisto del diritto alle prestazioni sportive del terzino sinistro Marco Imperiale che sottoscrive con gli azzurri un contratto di durata triennale , sino al 30.06.2024. Per il classe '99 si tratta di un ritorno sotto le Apuane dopo aver disputato 22 presenze con gli azzurri nella stagione sportiva 2020/2021. Il passato campionato che ha visto protagonista Marco nei panni dell'esterno basso sinistro di difesa ed all'occorrenza pure centrale nella retroguardia della Carrarese è stata segnata dal brutto infortunio al quinto metatarso del piede destro occorsogli nella gara Pro Vercelli-Carrarese dello scorso gennaio e che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco fino per oltre tre mesi e da cui oggi ne è perfettamente ristabilito.

Lista convocati per il ritiro

La Carrarese ha iniziato ufficialmente il suo ritiro estivo 2021 in quel di Pontremoli. Dallo Stadio Dei Marmi- Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara , questa mattina, sono partiti ventisei calciatori , compresi gli aggregati dal settore giovanile, alla volta della Lunigiana con destinazione Pontremoli dove , alle 17 sul prato dell'impianto sportivo "Lunezia" andrà in scena la prima seduta di allenamento del ritiro in vista della preparazione della stagione sportiva 2021/2022.

PORTIERI:

Barone Simone

Vettorel Thomas

DIFENSORI:

Girgi Simone

Grassini Davide

Imperiale Marco

Kalaj Sergio

Marino Antonio

Rota Arensi

CENTROCAMPISTI:

Battistella Thomas

Bianchi Alessio

Foresta Giovanni

Luci Andrea

Mazzarani Andrea

Pasciuti Lorenzo

ATTACCANTI:

Bramante Simone

Caccavallo Giuseppe

D'Auria Gianluca

Doumbia Abdou

Energe Antonio

Galligani Elia

Infantino Saveriano

Aggregati provenienti dal Settore Giovanile: Capponi (portiere), Guelfi (difensore), Santochirico (difensore), Bertipagani (centrocampista), Dell'Amico (attaccante)