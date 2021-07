Rubriche



I numeri della sfida tra Italia e Inghilterra

venerdì, 9 luglio 2021, 17:38

Dopo tre settimane ricche di goal, spettacolo ed emozioni, è arrivato il momento della finale di questi Europei e la partita tra Italia e Inghilterra sarà il giusto epilogo di un torneo memorabile. Gli azzurri e gli inglesi si incontreranno per la prima volta in una finale di una rassegna continentale e la sensazione è che assisteremo a una gara equilibrata, aperta a ogni possibile esito. Quest’oggi ci soffermeremo sui numeri e sui dati statistici delle due squadre che, seppur da anni tra le migliori rappresentative al mondo, hanno un palmarès nettamente diverso.

I numeri dell’Italia

Sei vittorie su sei partite disputate, quattro passando dai tempi regolamentari e due dai tempi supplementari. Questo è il cammino dell’Italia di Roberto Mancini in questa rassegna continentale, di un’Italia che ora secondo le quote vincente agli europei parte da favorita nella partita contro gli inglesi. Per l’Italia quella contro l’Inghilterra sarà la quarta finale della propria storia agli Europei. Era il 1968 quando gli Azzurri, guidati da uno straordinario Gigi Riva, riuscirono a raggiungere la finale nel torneo di casa e a vincere quella partita contro la Jugoslavia. La seconda finale raggiunta dall’Italia fu invece quella del 2000, quando gli azzurri si fecero recuperare nei minuti finali dalla Francia per poi essere battuti ai tempi supplementari. Destino analogo toccò agli azzurri nell’edizione del 2012, quando la squadra allenata da Prandelli si piegò in finale per 4-0 sotto i colpi di una straordinaria Spagna che era reduce dalla vittoria dei Mondiali del 2010 e dell’Europeo del 2008. L’Italia si presenta alla finale contro gli inglesi forte di 14 vittorie consecutive tra qualificazioni agli Europei, amichevoli di preparazione ed Europeo, così come di una striscia di 32 risultati utili consecutivi che rappresentano un record assoluto per la Nazionale Italiana. Per gli azzurri questa sarà la decima finale in una competizione internazionale, con sei raggiunte ai Mondiali e quattro agli Europei.

L’Inghilterra è alla prima finale europea

Per l’Italia, forte di quattro Campionati del Mondo vinti e di un Europeo, questa sarà la quarta finale in una rassegna continentale. Gli inglesi, invece, giungono a questo importantissimo incontro per la prima volta nella propria storia e lo fanno a distanza di 55 anni da quando riuscirono a vincere i Mondiali di casa del 1966, ultimo e unico trofeo vinto a livello di Nazionali. La squadra di Southgate non ha ancora perso in questa edizione degli Europei ed ha subito una sola rete, giunta su calcio di punizione nella semifinale contro la Danimarca. L’attacco formato da Kane e Sterling sembra essere il punto di forza della squadra dei Tre Leoni, con il centravanti del Tottenham che ha messo a segno quattro reti e il funambolo del City che invece ha timbrato il cartellino per tre volte.

La partita tra Italia e Inghilterra verrà decisa dai dettagli, con la Nazionale di Roberto Mancini che con ogni probabilità terrà in mano il pallino del gioco e dovrà prestare grande attenzione alle ripartenze degli inglesi.