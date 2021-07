Rubriche : lettere alla gazzetta



"Noa di Massa, il mio ringraziamento alla sanità pubblica"

sabato, 10 luglio 2021, 12:55

di gabriele cisetti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ringraziamento alla sanità pubblica e, in particolare, ai reparti di terapia intensiva e medicina dell'ospedale Noa di Massa, da parte di Gabriele Cisetti:

"Mi manca ancora la fisioterapia alla spalla e le 12 costole rotte fanno ancora tanto male, ma sono uscito camminando dall'ospedale l'altro ieri.



Alla fine di un ricovero complicato dopo un brutto incidente di montagna, 5 giorni in terapia intensiva e altri 11 in Medicina, vorrei ringraziare oss, infermieri, medici, ortopedici, fisioterapisti. La sanità pubblica. Chi si è fatto mani e braccia per me, con umanità. Chi mi ha lavato, chi mi ha rifatto il letto, chi mi ha curato e chi mi ha rimesso in piedi.



L'ospedale è la casa di chi sta male, il cuore di tenebra ho conosciuto in queste mura intrise di sofferenza, solo qui puoi capire quanto sia preziosa la rete di solidarietà tra le donne e gli uomini.



Nei primi giorni in terapia intensiva, stordito dagli antidolorifici, purtroppo mi ricordo pochi nomi, ma tanti volti da cui mi sono sentito accudito, accompagnato, protetto, uno su tutti il volto della dottoressa-dai-capelli-lunghi-grigi.



In Medicina sono stato più consapevole, su tutti ringrazio la dott.ssa Giuliana Andreani per i suoi incoraggiamenti, la disponibilità, il giro delle visite del mattino che ho atteso trepidante ogni giorno confidando nel miglioramento delle mie condizioni.



Daniela, la fisioterapista, per avermi rimesso in piedi, perché quel giorno mi è parso di rinascere e mi veniva da piangere.



Il dottor Simone Papini, mio medico curante, che nei giorni più difficili si è informato sulle mie condizioni di salute parlando con i medici di Massa e rassicurando i miei cari. Medici di famiglia come lui sono una benedizione del cielo.



Spero che il mio ringraziamento vi raggiunga tutti, uno ad uno, e vi sproni a continuare a lavorare così, in difesa dei più deboli, perché è così prezioso quello che fate: restituire dignità e riportare alla vita, il valore sacro della vostra missione laica".