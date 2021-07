Rubriche



Risparmiare sull'RC auto si può: ecco come

giovedì, 1 luglio 2021, 17:13

L'assicurazione auto in Italia, soprattutto se paragonata con altri paesi europei, continua ad essere una spesa piuttosto elevata che incide in maniera significativa sul budget delle famiglie. Tuttavia esistono diversi sistemi per pagare prezzi adeguati, senza rinunciare alla qualità ed alla convenienza della polizza.

Negli ultimi anni c'è la tendenza sempre più diffusa di affidarsi alle assicurazioni online. Le principali motivazioni sono di natura economica.

Le direct company operano quasi esclusivamente online, quindi possono tagliare un bel po' di costi relativi alle utenze o alle spese di un negozio fisico. Inoltre non devono riconoscere provvigioni agli agenti. Vengono quindi proposti al cliente prezzi potenzialmente più convenienti.

Da non sottovalutare la praticità e la comodità di questi servizi, consultabili e gestibili comodamente da casa. Basta andare su uno dei principali siti online, come Genertel, per richiedere e ricevere il preventivo di un'assicurazione auto online in pochi secondi.

L'utente, con pochi clic, può sottoscrivere la polizza secondo le sue preferenze, senza la necessità di recarsi fisicamente presso la sede assicurativa, col rischio di imbattersi nel traffico cittadino e perdere tempo prezioso alla ricerca di parcheggio.

É opportuno sapere che determinate voci incidono, in maniera anche abbastanza significativa, sul premio finale. Tra le prime c'è l'età dell'assicurato.

Un guidatore con diversi anni alle spalle, rispetto ad un neopatentato, viene chiaramente considerato più affidabile dalle compagnie online, che praticano prezzi più contenuti.

Molto importante anche la storia assicurativa del conducente. Chi vanta un passato con pochi o nessun incidente, può aspirare a pagare una polizza dai prezzi più accessibili.

Un'alta incidenza ha anche la potenza della vettura. Un'auto con una cilindrata alta va molto veloce e, di conseguenza, ha maggiori possibilità di restare coinvolta in incidenti. Per cautelarsi le assicurazioni dirette tendono ad imporre costi più sostenuti.

C'è poi da considerare il luogo di residenza dell'assicurato. In specifiche zone d'Italia, in particolar modo al Sud, la percentuale di incidenti è più alta. Naturale che, nelle regioni meridionali, i costi sono più sostenuti rispetto alla media nazionale.

Non sorprende quindi che, soprattutto nel Sud Italia, ci sia un'elevata penetrazione della scatola nera.

Questo dispositivo, chiamato black box, monitora i comportamenti dei guidatori in modo da ricostruire le dinamiche di un eventuale incidente.

Le assicurazioni si tutelano in questo modo da possibili frodi, mentre ai clienti vengono proposte tariffe più convenienti.

L'installazione della scatola nera è del tutto gratuita, inoltre al suo interno c'è un dispositivo GPS che consente, all'occorrenza, di geolocalizzare immediatamente il veicolo in caso di furto o incidente.

I dati registrati dalla black box vengono consultati solo in caso di necessità, e comunque si cancellano dopo un tot di tempo. Una piccolissima rinuncia alla privacy, che apre però le porte ad un mondo di risparmio e di convenienza.