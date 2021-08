Rubriche



Affittare casa a Firenze: i migliori quartieri dove investire

sabato, 14 agosto 2021, 22:24

Firenze è la culla del Rinascimento italiano ma anche una delle città più romantiche della Penisola con il suo centro storico patrimonio Unesco e la sua periferia addolcita con dolci pendii ricchi di ulivi e vigneti dell’amato Chianti. Meta per milioni di turisti ogni anno, si calcola circa 10 milioni, può essere anche una città molto ambita per chi desidera prendere casa in affitto grazie alle sue facoltà rinomate e le molte aziende del settore secondario e terziario.

Si può notare che i prezzi variano molto tra centro storico e prima periferia. La zona centrale spazia tra i 14,00 ed i 15,70 €/m2, dunque un bilocale o un trilocale nei quartieri Santa Croce, San Marco, Prato, Fortezza da Basso, Michelangelo, Porta Romana, Libertà può variare tra gli 800 e i 1200 euro.

Contrariamente il costo degli affitti scende se si scorre verso la periferia (Rifredi, Gavinana, Campo Marte, Coverciano, Piazza Alberti, Varlungo e Isolotto) in cui gli affitti oscillano tra 11,90 e 12,80 €/m2 e gli appartamenti hanno un costo medio che va dai 600 ai 1000 euro.

Con i suoi cinque quartieri storici, sicuramente la scelta dovrà essere fatta anche tenendo conto dei servizi offerti da ogni zona: il centro storico dispone di pochi parcheggi e molto spesso è necessario sistemare l’auto in periferia e servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere la sede di lavoro.

Uno dei quartieri più vivi per studenti e lavoratori è sicuramente Rifredi, il più esteso e popolato, occupa il quadrante nord-ovest della città. Include al suo interno alcune zone come Statuto, Rifredi, Novoli, Brozzi e Peretola che ospitano il grande Policlinico di Careggi, l'Ospedale pediatrico Meyer, il Centro traumatologico ortopedico e le sedi di numerose Facoltà.

