Funzionalità, resistenza e 100% qualità italiana: le prerogative dell’offerta arredo aziendale firmata Castellani

lunedì, 9 agosto 2021, 01:00

È un vero dato di fatto: distinguersi dalla massa fa la differenza. E anche nelle aziende, l’arredamento è una delle prime cose che si notano: sedie di design, poltrone vintage, mobili ufficio moderni… tutti elementi che lasciano un ricordo nitido e ben impresso.

Naturalmente, a tutte queste caratteristiche si aggiungono anche aspetti come funzionalità e resistenza. Infatti, in questi contesti la qualità dei materiali non dev’essere mai trascurata. Non a caso, questo rappresenta uno dei valori cardine di Castellani Srl, azienda produttrice di arredi aziendali professionali.

Su www.castellanishop.it viene raccolta una selezione di migliaia di arredi. Dietro a ogni prodotto c’è una capacità realizzativa affinata, da Castellani Srl, nel corso di oltre sessant’anni di attività nel campo della produzione di soluzioni d’arredo.

Scaffalature per negozio e magazzino, scrivanie direzionali, librerie, banchi da lavoro e tantissimo altro ancora. Il catalogo di Castellani Shop è stato selezionato per assicurare la soluzione perfetta per chi deve realizzare un progetto d’arredo nella propria azienda, negozio o ufficio. La qualità è completamente italiana, l’acquisto avviene direttamente dal produttore. E con la selezione Outlet, il risparmio cresce grazie a sconti super-vantaggiosi.

Le numerose recensioni verificate e i premi assegnati da prestigiosi enti certificatori raccontano l’esperienza d’acquisto stessa: su Castellani Shop è infatti possibile trovare il 100% della qualità Made in Italy, certificata dal MUN (Marchio Unico Nazionale), e presentata da una delle stelle dell’e-commerce italiano, secondo la ricerca di Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Dalla progettazione al montaggio, ogni fase realizzativa avviene all’interno delle strutture di Castellani Srl, che opera in conformità alle normative UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.

Vantaggi a cui si aggiunge la possibilità di personalizzare gli arredi, non solo per colorazioni e dimensioni, ma anche nella configurazione. Nello specifico, lo store mette a disposizione degli utenti un servizio online per la customizzazione delle scaffalature da magazzino e da negozio (a parete e a centro stanza). In pochi click vengono impostate altezza, profondità del piano, numero di mensole e di ganci, colore e ogni altro dettaglio della struttura.

Il servizio di assistenza multicanale risponde ad ogni richiesta di informazioni e supporto, anche per ordini telefonici. I canali di contatto sono telefono (0587 748052), e-mail (info@castellanishop.it) e form implementato sul portale. La procedura d’acquisto, semplice e intuitiva, prevede metodi di pagamento sicuri. La consegna è gratuita per ordini superiori a 500 euro (+ IVA).