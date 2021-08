Il caso Lukaku

Rubriche



mercoledì, 11 agosto 2021, 13:26

Le voci insistenti che da tempo davano per plausibile la partenza di Romelu Lukaku dall’Inter si sono concretizzate. Il fuoriclasse belga di origini congolesi è stato ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro cash, tornando così nei Blues dopo una pausa di 8 anni. Anche se questa somma farebbe gola a qualunque club di Serie A – e non solo – il suo cambio di casacca potrebbe rendere vani gli ottimi risultati ottenuti durante la scorsa stagione dai nerazzurri di Milano – anche considerando i recenti addii di Antonio Conte e Achraf Hakimi.

Ecco a seguire quali sono i rischi principali cui l’Inter potrebbe andare incontro con il ritorno di Lukaku in Premier League:

Ridurre le speranze di successo. Il suo acquisto a titolo definitivo dal Manchester United per 65 milioni di euro nell’estate 2019 sembrava una pazzia. Il tempo però ha dato ragione a Conte – suo mentore e grande ammiratore – e enormi soddisfazioni non solo a Steven Zhang ma anche e soprattutto alla tifoseria, da troppo a digiuno di successi. Lukaku è stato un faro per i compagni, una minaccia per gli avversari e una presenza fissa in campo, anche grazie a una prestanza fisica unica. Averlo lasciato partire vuol dire ridurre drasticamente le possibilità di vittoria in campionato e coppa dell’Inter nel prossimo futuro, nonché un completo ripensamento delle quote NetBet così come di tutti i bookmaker. Nelle 95 partite disputate negli ultimi due anni con la maglia nerazzurra, Lukaku ha messo a segno un totale di 64 goal (47 in campionato, 4 in Coppa Italia, 6 in Champions League e 7 in Europa League). Nonostante si sia classificato secondo dopo il rivale juventino Cristiano Ronaldo – che si è aggiudicato il titolo di capocannoniere della scorsa edizione della Serie A con 29 goal – il gigante belga ha però guidato la sua squadra alla vittoria dello scudetto dopo ben 11 anni.

Distruggere il morale della squadra. Dichiarare che il numero 9 della nazionale belga e dell’Inter è insostituibile solo in campo sarebbe a dir poco riduttivo. Nella sua breve esperienza nerazzurra, Lukaku non si è infatti solo dimostrato un fenomeno dal punto di vista tecnico e un faro in termini tattici, ma anche un vero e proprio simbolo della rinascita interista. Nell’ambiente milanese, Romelu si è sempre distinto anche fuori dal rettangolo di gioco, dimostrandosi un impareggiabile professionista anche davanti alla mancanza di risultati e alle avversità economiche cui l’Inter è stata soggetta negli ultimi anni. Senza farsi mai scoraggiare, Lukaku è stato una guida non solo per i compagni più esperti, ma anche e soprattutto per le giovani leve nerazzurre, alla ricerca di un modello da seguire anche dentro le mura spesso troppo strette dello spogliatoio. Se il feeling con il suo ex-allenatore leccese era ineccepibile, lo stesso si può dire per il legame quasi paternale che si stava instaurando già nei primi giorni di ritiro con il nuovo tecnico Simone Inzaghi.