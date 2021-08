Rubriche : lettere alla gazzetta



"In ricordo di Franco Gussoni, una brava persona"

giovedì, 26 agosto 2021, 17:26

di bruno giampaoli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo del professor Franco Gussoni, deceduto nel 2018 a soli 69 anni, tracciato da Bruno Giampaoli:



"Vorrei ricordare il Prof. Franco Gussoni deceduto il l5 agosto del 2018, a soli 69 anni. Ritengo questo necessario per testimoniare la vita e le opere di quest’uomo, serio, gentile e amante della gente a cui donava tutta la sua attenzione agevolando al massimo il dialogo e la partecipazione alla cosa pubblica. Per questo era stato gratificato alle elezioni del 1994 ed eletto presidente direttamente dalla popolazione e riconfermato nel ’98. In seguito aveva proseguito la carriera politica assumendo tutta una serie di incarichi fino a sindaco di Pontremoli.



Questo comportamento affabile e gentile così gradito al primo incontro trovava conferma successivamente dai fatti e dal mantenimento delle promesse che Gussoni ha sempre cercato di mantenere.



A tre anni dalla sua scomparsa come Presidente della Sezione di Massa-Montignoso di Italia Nostra, visto che per vari motivi non abbiamo potuto farlo in vita, intendo ringraziarlo pubblicamente ora per quanto ha fatto per tutti noi, intanto per aver portato una ventata di democrazia nel palazzo Ducale e nella Provincia, per aver aperto l’interscambio culturale e la collaborazione attraverso tavoli di discussione e concertazione, molto partecipati dalle varie parti sociali ed anche dalle associazioni ambientaliste. Ricordo per sommi capi alcune importanti iniziative di Italia Nostra portate a termine grazie al suo diretto intervento e alla sua considerazione verso la nostra associazione.



Per prima cosa nel 1996 quando, rispondendo alla nostra richiesta di effettuare una Forestazione Urbana con Olenadri in Via Bordigona, dopo un sopralluogo, dette il consenso aprendo così una bellissima iniziativa di grande successo che portò nel tempo alla messa a dimora di migliaia di oleandri progetto che ancor oggi continua.



Nel 2002 partecipò alla premiazione del Prof. Jacopo Bononi al castello di Treschietto dove Italia Nostra e la Provincia ne vollero gratificare l’impegno culturale con una targa ricordo. All’iniziativa parteciparono vari sindaci, onorevoli uomini politici e culturali di tutta la provincia di Massa. Infine ricordo che nel 2003 Gussoni,anche su nostra richiesta, fece acquistare l’unico quadro di Alberico Cibo-Malaspina di Mastro Tavarone, pittore genovese. Questo è l’ultimo dei quattro rimasto quindi é un’opera importantissima per il palazzo ducale per tutta la Provincia e per Massa capoluogo. E Franco Gussoni ne fu il principale autore e registra.



Molte altre cose ci sarebbero da ricordare ma queste tre credo che bastino per dare una idea dell’importanza culturale e dell’impronta positiva che Gussoni ha lasciato tra la sua gente e nel suo territorio. Quindi ancora un GRAZIE al nostro sempre Presidente Prof. Franco Gussoni".