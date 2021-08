"La toponomastica è la carta di identità di una città: perché intestare le strade a chi non c'entra nulla?"

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 26 agosto 2021, 17:26

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo del professor Franco Gussoni, deceduto nel 2018 a soli 69 anni, tracciato da Bruno Giampaoli

martedì, 24 agosto 2021, 02:31

Dalle forniture alberghiere all’arredamento per bar, pizzerie e gelaterie. Sono oltre 40.000 le attrezzature per la ristorazione e macchine alimentari a disposizione dei clienti di AllForFood.com, lo store digitale per i professionisti della ristorazione. Una selezione per la quasi totalità Made in Italy e associata a una soddisfazione certificata da...

sabato, 14 agosto 2021, 22:24

Firenze è la culla del Rinascimento italiano ma anche una delle città più romantiche della Penisola con il suo centro storico patrimonio Unesco e la sua periferia addolcita con dolci pendii ricchi di ulivi e vigneti dell’amato Chianti

venerdì, 13 agosto 2021, 09:08

Riceviamo e pubblichiamo volentieri questa singolare richiesta che è anche una forma di valorizzazione di un'opera d'arte che, stranamente, sembra essere stata dimenticata e accantonata in una Rsa

mercoledì, 11 agosto 2021, 13:26

Le voci insistenti che da tempo davano per plausibile la partenza di Romelu Lukaku dall’Inter si sono concretizzate. Il fuoriclasse belga di origini congolesi è stato ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro cash, tornando così nei Blues dopo una pausa di 8 anni

lunedì, 9 agosto 2021, 01:00

È un vero dato di fatto: distinguersi dalla massa fa la differenza. E anche nelle aziende, l’arredamento è una delle prime cose che si notano: sedie di design, poltrone vintage, mobili ufficio moderni… tutti elementi che lasciano un ricordo nitido e ben impresso