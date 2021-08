Rubriche



Lettera aperta al sindaco De Pasquale: "Togliere la Vulva di marmo dall'ospizio e restituiamole dignità"

venerdì, 13 agosto 2021, 09:08

di gianni musetti

Sig. Sindaco di Carrara,

la disturbo per domandarle un'insolita cortesia culturale. Noto che da tempo Vi dedicate al restauro o pulizia di malconce statue di marmo, disseminate lungo il territorio comunale (come quella del molosso di Marina ed altre).

Ed è per questo motivo che Le chiedo di interessarsi seriamente alla triste storia della "Vulva di marmo prigioniera perché imbullonata", magnifica opera d'arte astratta, che il nostro bravo e defunto scultore Roberto Bernacchi plasmò nei primi anni '80 nel corso di un Simposio di Scultura in Piazza Alberica.

L'opera avrebbe dovuto venir collocata nelle aiuole retrostanti il Teatro Animosi, ed il marmoreo basamento era stato già predisposto. Ma, ad un tratto, la Vulva imbullonata sparisce, e a nessuno fu dato di sapere dove essa fosse. Mistero d'arte erotica... Nel frangente anni dopo lo scultore creatore Bernacchi passa a miglior vita e della sua astrazione sessuale non se ne parla più. Come non fosse mai esistita.

"Vuoi vedere che Essa giace alla Casa di Riposo "Regina Elena", dove lustri fa sono state piazzate in fretta e furia tante statue di Simposi?... Mi son domandato, io, ed amici dell'arte e dell'eros. Avevamo visto giusto Sig.Sindaco: la "Vulva imbullonata" dopo 40 anni d'oblio sta ancora nel boschetto del "Regina Elena", tra fresche frasche, roveti e alberelli della nostra Casa di Riposo. Abbastanza occultata, ma non troppo, perché infermieri e psicologi del nostro ospizio mi hanno riferito che diversi pazienti, ospiti della struttura, da anni accuserebbero disturbi quali "Sindrome di Stendhal": manifestazioni di stordimento, capogiri, euforismo ed allucinazioni.

Inoltre che rifiuterebbero categoricamente di indossare gli igienici pannoloni. Tutti lì, a contemplare in ardore estatico la "Vulva di marmo imbullonata" e prigioniera da oltre 40 anni e bell'atroce ricordo d'un tempo che fu, loro...

Termino Sig. Sindaco, pregandola di nuovo di provvedere a questo inconveniente di marmo plasmato. Vabbè che l'arte è un'amante gelosa. Però essa non dovrebbe illudere i vegliardi.

Sig. Sindaco: o spostiamo la "Vulva imbullonata" in altra sede più opportuna, o le togliamo i dannati bulloni di ferro, a guisa di cintura di castità...

Grazie dell'attenzione