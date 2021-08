Rubriche



Promozioni e preventivi gratuiti: attrezzature ristorazione AllForFood

martedì, 24 agosto 2021, 02:31

Dalle forniture alberghiere all’arredamento per bar, pizzerie e gelaterie. Sono oltre 40.000 le attrezzature per la ristorazione e macchine alimentari a disposizione dei clienti di AllForFood.com, lo store digitale per i professionisti della ristorazione. Una selezione per la quasi totalità Made in Italy e associata a una soddisfazione certificata da eKomi, che ha rilasciato il certificato d'oro di approvazione.

In pochi istanti si possono acquistare espositore da banco, saladette, cucina a gas, congelatore a pozzetto, affettatrice professionale, abbattitore di temperatura, friggitrice a gas. Ma anche confezionatrice sottovuoto, fabbricatore di ghiaccio, lavabicchieri elettronica, forno elettrico per pizza, tavolo refrigerato e molto altro. Quanto invece ai brand, tra i più noti incontriamo Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Ifi, Tecnodom, Simag.

Un’altra caratteristica distintiva di www.allforfood.com è la facilità con cui è possibile elaborare preventivi gratuiti in completa autonomia: basta selezionare l’articolo, aggiungerlo al carrello e premere quindi il pulsante “Preventivo”.

Digitando www.allforfood.com il cliente approfitta infatti di preventivi gratuiti fai da te e trasporti rapidi e assicurati, per i quali vengono impiegati corrieri attivi anche in ambito internazionale: TNT, Fercam e Zust Ambrosetti.

Ogni acquisto prevede la consegna partendo direttamente dal produttore. All’interno del catalogo molti articoli sono inoltre caratterizzati dal bollino della pronta consegna: subito disponibili, prevedono tempi più contenuti.

Il cliente ha poi sempre al suo fianco un servizio di assistenza fornito da chi conosce a fondo il mondo della ristorazione e rende la soddisfazione dell’acquirente la principale priorità. Il customer care non riguarda solo il post-vendita, ma anche la consulenza in fase di selezione del prodotto ideale per le proprie esigenze.

Quando poi il cliente si trova al momento del pagamento, a sua disposizione trova solo metodi che gli assicurano la massima tutela: carta di credito, PayPal, bonifico bancario o pagamento alla consegna (in questo caso è previsto un anticipo del 30% e saldo in contrassegno).