Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un grazie di cuore al personale sanitario dell'Adi e delle cure palliative"

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:02

di mariangela altieri

Una lettera di ringraziamento a tutto il personale che si è preso cura della mamma. E' quella che Mariangela Altieri, figlia di Elisabetta, ha voluto rendere pubblica inviandola anche all'Ufficio stampa dell'Ausl Toscana nord ovest. Ecco il testo della email.

"Mi chiamo Mariangela Altieri, sono una cittadina originaria della Lunigiana, precisamente del comune di Aulla. Da tempo vivo in altra provincia ma ad Aulla vive tutta la mia famiglia d'origine. Scrivo queste poche righe per ringraziare, a nome mio e della mia famiglia, tutto il personale infermieristico dell'ADI del distretto di Aulla, e tutto il personale infermieristico e medico del servizio di Cure palliative della zona Lunigiana nelle cure prestate alla mia cara e dolce mamma, Elisabetta, che è venuta a mancare il 12 luglio. Voglio sottolineare la grande competenza nell' assistenza e nella cura non solo dell'assistito ma anche del cuore, dell'anima, del sentimento, delle emozioni delle persone care che girano intorno a quella persona. Nonostante le difficoltà in cui si sono trovati ad operare nella mia famiglia, distrutta dalla malattia, dalla sofferenza, dal dolore, dalla perdita di lucidità, aver avuto accanto gli infermieri che ci hanno tenuto per mano, ancorati al punto di vista della qualità di vita, ci ha permesso di non farci dominare dall' egoismo e ci ha salvato dalla disperazione, dal malessere, dal senso di colpa del non aver fatto abbastanza; ci ha permesso di vivere fino all'ultimo respiro la mamma, ci ha permesso di darle la dignità che meritava fino alla fine. Potrei continuare all'infinito ma nessuna parola sarà mai in grado di esprimere l'enorme gratitudine che abbiamo nei confronti di questi professionisti. Aver toccato con mano che la mia terra si avvale di professionisti validi, competenti e umani riempie il mio cuore di orgoglio e di tranquillità. Porgo i miei più sinceri saluti e una carezza a tutti gli infermieri e medici che ci hanno supportato in questo difficile percorso. Mariangela".