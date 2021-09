Rubriche



Come diverse competizioni sportive hanno affrontato il COVID-19

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:29

Quando il COVID ha colpito, all'inizio del 2020, si può dire che ha colto il mondo di sorpresa. Improvvisamente, tutto è cambiato. Quando i contagi hanno cominciato a diffondersi in diversi paesi, il virus è diventato una minaccia molto più concreta di quanto si pensasse inizialmente. Le imprese sono state costrette a chiudere, gli eventi sono stati cancellati e le persone sono state confinate nelle loro case. È stato davvero un evento fuori dall’ordinario, e il mondo spera di non assistere mai più a niente del genere.

Uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia è stato lo sport. Dopo tutto, uno dei fattori principali delle occasioni sportive sono le decine di migliaia di persone che vi assistono. Si tratta di una parte importante dell'atmosfera degli eventi, così come lo sono le entrate che le organizzazioni percepiscono in base ai partecipanti.

Ma che cosa succede quando tutto questo viene portato via? Diversi paesi, organizzazioni e squadre hanno attuato approcci approcci per risolvere il problema. È difficile dire chi ha messo in pratica il piano migliore, ma l’obiettivo comune è stato far tornare i tifosi negli stadi il prima possibile. Detto questo, ecco come diverse competizioni sportive hanno affrontato il virus.

La Premier League

Il campionato di calcio più popolare del mondo era senza dubbio ansioso di far tornare i suoi fan negli stadi dopo l’arrivo della pandemia. La decisione di rimandare il campionato a marzo 2020 è stata una decisione piuttosto improvvisa da parte della FA inglese. Le squadre non avrebbero nemmeno potuto allenarsi prima dell’estate. E sarebbero dovute passare altre due settimane prima che le squadre potessero tornare a essere competitive. Una volta tornati in campo, sono state seguite misure rigorose. Questo è stato aiutato dal ritorno della Bundesliga, che ha stabilito un piano di successo per riportare il calcio nazionale. C'erano regole severe che prevedevano la distanza sociale, l'isolamento e le mascherine per il viso. I fan non torneranno allo stadio fino all'ultimo giorno della stagione del 2021, e anche in quel caso solo una piccola percentuale di tifosi potrà entrare allo stadio. Quando la stagione è ricominciata a settembre, tuttavia, il governo inglese ha permesso che gli stadi potessero essere riempiti al massimo della capacità. La FA inglese non richiede che i giocatori o i tifosi siano vaccinati per partecipare alle partite o assistere ai matchday. Tuttavia, stanno incoraggiando i giocatori a vaccinarsi e l’idea è quella di inserire alcune restrizioni per i tifosi della squadra che gioca fuori casa.

Il Campionato Europeo

L'Euro nel 2020 era destinato ad essere unico nel suo genere. Era la prima volta che la competizione si svolgeva in diversi paesi del continente. Era molto atteso, dato che ogni partita avrebbe avuto il suo proprio significato. Tuttavia, i giochi del 2020 hanno dovuto essere rinviati a causa della pandemia. Per le partite di Euro 2020 si sarebbe dovuto attendere l’estate successiva. Per quanto riguarda il pubblico, ogni paese avrebbe deciso quanti tifosi avrebbero potuto entrare allo stadio. Il paese che ha accordato la più alta capacità è stato l'Ungheria, con il 100%.

Le Olimpiadi

Anche le Olimpiadi di Tokyo erano un evento sportivo molto atteso, che nell’estate del 2020 è stato rinviato per cause di forza maggiore. I giochi implicavano molte di complicazioni, poiché avrebbero accolto atleti da ogni angolo del mondo. Alla fine, si è ottenuto il via libera per il 2021, ma a causa delle complicazioni, le gare si sono svolte a porte chiuse.

L'UFC

Quando la pandemia ha colpito l'America nel 2019, l'UFC era ansiosa di trovare un modo per continuare con i suoi eventi. Nonostante alcune settimane di eventi annullati, Dana White ha fatto tornare in azione i suoi lottatori a maggio di quell'anno. Sono stati il primo grande evento sportivo a tornare in azione. L'organizzazione MMA è stata anche una delle prime a riaprire le arene a piena capacità. UFC 261 ha accolto oltre 15.000 fan a Jacksonville ad aprile.