"La targa negata"

lunedì, 27 settembre 2021, 15:42

di franco frediani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Franco Frediani in merito all'installazione di una targa in memoria del grande commediografo Paolo Ferrari.



"Il 5 aprile del 1822 nasceva a Modena Paolo Ferrari. Forse non tutti sanno che il grande commediografo trascorse a Massa, che considerava la sua città, la giovinezza, vi prese moglie, vi nacquero i suoi figli e vi abitò per oltre 15 anni (dal 1832 al 1848). Il prossimo 5 aprile 2022, ricorrendo i 200 anni dalla nascita, avremmo voluto porre una targa ricordo sulla facciata della casa dove visse e scrisse quella famosa e fortunata commedia in dialetto massese, il Baltromeo Calzolaro. La casa in oggetto è quella già proprietà Giorgieri poi acquisita dalle Suore del Battolla, l'Istituto delle figlie di Maria Missionarie. Purtroppo le Suore hanno negato l'autorizzazione all'affissione, motivandola col fatto che "nei loro registri tale nome non risulta" (?!sic!). Un vero peccato perché la targa non avrebbe fatto altro che impreziosire e maggiormente valorizzare l'edificio, ma tant'è... Con l'augurio che Paolo Ferrari sia comunque degnamente celebrato magari con la rappresentazione del Baltromeo Calzolaro da troppi anni assente dalle scene".