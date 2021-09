Rubriche



Tante nuove slot online da scoprire

martedì, 14 settembre 2021, 11:32

Settembre è sempre sinonimo di nuovi inizi, tanto che qualcuno lo considera il vero spartiacque con l’anno vecchio.

Le vacanze ormai lontane, anche se appena passate, ci lasciano sempre una carica che non vediamo l’ora di riversare sulle nostre passioni: e anche il mondo dei giochi online non fa eccezione.

Sono tantissimi infatti i nuovi titoli usciti e in arrivo a settembre 2021, specialmente nel mondo delle slot machine, da sempre in prima linea in fatto di novità e proposte fuori dagli schemi!

Qualche esempio? Come potete immaginare abbiamo l’imbarazzo della scelta, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Per gli amanti delle ambientazioni dark, specialmente a tema vampiresco, segnaliamo Blood Lust, un'affascinante slot dedicata alle leggendarie creature che amano la notte.

Sulla scia del successo della saga di twilight sono state create diverse slot a tema vampiri ma in questo caso ci troviamo davanti a un prodotto molto curato graficamente, con abbondanza di dettagli e un’ambientazione cupa e misteriosa che ci fa rimanere con il fiato sospeso - soprattutto in caso di vincita, quando i rulli si accendono di fiamme abbaglianti!

Con i suoi cinque rulli e ben 99 linee di pagamento è una slot con ottime possibilità di vincita ma soprattutto di divertimento per gli amanti del genere.

Ci spostiamo invece nel lontano oriente per Cat’s Fortune, una slot semplice ma perfetta per staccare dai pensieri di ogni giorno, che ci porta in un’ambientazione orientale dalle linee semplici e popolata, come suggerisce il titolo, da gatti.

E non sono gatti qualsiasi quelli che troviamo: si tratta proprio dei portafortuna della tradizione cinese, che qui interpretano il simbolo wild, il jolly del gioco. Sui cinque rulli, con 15 linee di puntata troviamo simboli come il dragone e i fuochi d’artificio, in grado di attivare bonus speciali e sorprendenti.

E a proposito di sorprese, se amate le grafiche mozzafiato non potete perdere l’esplosiva Cash Eruption: nonostante il titolo criptico si tratta di un titolo con un appassionante filone narrativo, in grado di tenere incollati anche i giocatori più esperti.

L'ambientazione è infatti quella dei vulcani, mescolata a quella ammantata di leggenda dei tempi aztechi: proprio sul fondo di uno di questi vi attende infatti un magico vulcano, pronto a far volare i tesori che andiamo cercando. Palle di fuoco, divinità e i simboli classici della slot si mixano in un gioco davvero sorprendente, come possiamo vedere nei round di respin. Nella funzione speciale attivata dalle palle di lava, infatti, possiamo scoprire i 4 jackpot, compreso quello massimo, il grand Treasure.

Molti altri titoli aspettano gli appassionati dei temi pirateschi e delle slot machine a tema Antico Egitto: è il momento di scoprirle tutte!