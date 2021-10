Rubriche



Assicurazioni sulla vita: ecco le proposte migliori del momento

sabato, 30 ottobre 2021, 07:48

Le polizze assicurative sulla vita rappresentano un investimento, e al tempo stesso uno strumento di salvaguardia familiare, molto apprezzato e ricercato dagli italiani. Stando ad una recente indagine del settore, queste importanti forme di tutela personale sono state particolarmente gettonate e ricercate nel corso dell'ultimo biennio.

Gli ultimi dati pubblicati al riguardo mostrano un'interessantissima stima secondo cui sarebbero stati 4 milioni gli italiani che hanno rinnovato o sottoscritto un'assicurazione sulla vita negli ultimi mesi, per le ragioni più diverse.

Generalmente tutte le assicurazioni sulla vita si contraddistinguono per le garanzie che offrono in caso di morte prematura di una persona. In questo caso ai beneficiari della polizza, che solitamente sono i familiari più stretti, viene corrisposto un indennizzo che può salvaguardare la stabilità economica della famiglia.





Le migliori assicurazioni sulla vita del momento

Al giorno d’oggi, l’offerta di prodotti assicurativi è davvero molto ampia, motivo per cui potrebbe non essere semplice trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità. Se sei alla ricerca di una polizza vita, scopri di più visitando il portale 6sicuro.it, dove potrai trovare numerosi approfondimenti dedicati alle diverse proposte assicurative attualmente disponibili sul mercato.

In questo modo è possibile valutare nello specifico le loro caratteristiche, i punti di forza e le particolarità che consentono di salvaguardare dal punto di vista economico una famiglia. Le assicurazioni sulla vita che si stanno rivelando le migliori del momento, e di conseguenza anche le più sottoscritte, sono quelle che offrono molti benefici a fronte di un costo mensile molto contenuto.

Ne sono sicuramente degli ottimi esempi l'assicurazione “iLove” di GenertelLife, il “Caso morte” di AssicuratiOra e la “Libera Mente Special” di MetLife. Per prima cosa queste tre assicurazioni sono molto semplici da sottoscrivere, in modo rapido e direttamente tramite il web. Oltre poi a coprire il caso più estremo, ovvero quello della morte, in alcuni casi consentono agli interessati di avere anche delle coperture per altre evenienze, come le forme di invalidità o gli incidenti stradali.

Solitamente, il costo di queste polizze è contenuto e parte da un minimo di pochi euro al mese. È in ogni caso bene ricordare che sul prezzo incide ovviamente anche l'età del contraete. Il pagamento può essere fatto mensilmente o in un'unica soluzione annuale. Le assicurazioni sulla vita hanno di solito una durata che varia da un minimo di cinque anni ad un massimo di trenta e possono essere sottoscritte fino ad un'età che è spesso fissata nella soglia dei 75 anni o al massimo negli 80 anni.





Come scegliere un'assicurazione sulla vita

Per valutare il capitale da investire mensilmente in una polizza assicurativa è sicuramente indispensabile prendere in considerazione il tenore di vita familiare, e la cifra che servirebbe per far fronte al futuro, nel caso malaugurato in cui venisse a mancare uno dei suoi membri. Questo è un fattore ancora più importante per le cosiddette famiglie monoreddito, dove solo una persona lavora.

Altri aspetti molto utili per scegliere un'assicurazione sulla vita sono poi ad esempio:

Le garanzie accessorie;

Il costo mensile;

Forme di pagamento e cadenza;

Il prezzo bloccato;

Durata della polizza;

Capitale assicurabile.

La scelta di un'assicurazione sulla vita molto spesso include delle garanzie ulteriori, come quelle relative a infortuni e malattie gravi che possono risultare purtroppo molto utili in periodi complessi della vita. È molto importante che il prezzo del premio resti costante nel tempo, sia che venga pagato con cadenza mensile, semestrale o annuale. Affinché ciò avvenga è necessario optare per un'assicurazione sulla vita con prezzo bloccato per tutta la durata della polizza.

In generale la scelta della miglior assicurazione sulla vita dipende dalle esigenze di una persona, dalla sua età e dalle sue richieste specifiche. Ai contraenti più giovani vengono logicamente riservate delle condizioni più convenienti e anche dei prodotti a lunga scadenza. L'assicurazione sulla vita resta però uno strumento di salvaguardia familiare molto gettonato e sottoscritto da tantissimi italiani, con età tra loro molto differenti.