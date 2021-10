Rubriche



Case di gioco in Italia: legge e regolamentazioni

lunedì, 18 ottobre 2021, 22:57

Ogni Paese del mondo ha un suo complesso e lunghissimo elenco di leggi e regolamentazioni che devono essere seguite alla lettera. Qualora questo non accada ci si può imbattere in sanzioni amministrative o penali piuttosto severe, che variano anche a seconda della gravità dell’illecito commesso. Tutti gli ambiti della vita sono sottoposti a controllo e regolamentazione. In Italia, poi, alcuni settori sono finiti sotto una lente d’ingrandimento ancora più grande. Tra questi c’è il gioco, in ogni sua forma. Non è un caso che sul tema si continui a legiferare e a varare nuove disposizioni con costanza, come successo a Massa qualche mese fa relativamente al regolamento su slot e VLT. Tutto questo serve per evitare che si valichi quella sottile linea che esiste tra il gioco d’azzardo legale e quello gestito dalla criminalità organizzata. Ma quali sono, nello specifico, i provvedimenti ministeriali, le leggi e le regolamentazioni principali volute dal Governo italiano in materia di casinò? In questo breve articolo cercheremo di elencarne alcune, dando anche una panoramica di come la situazione si sia evoluta nel tempo, arrivando ad essere fortemente restrittive nei riguardi di questo tema.

Storia del casinò in Italia: dal Ca’ Vendramin a oggi

Prima di vedere come lo Stato ha deciso di regolamentare il gioco, vediamo brevemente come questo è arrivato in Italia attraverso la storia dei casinò nel nostro Paese. Perché non tutti sanno che si tratta di una struttura tipicamente tricolore. Il nome francese lascerebbe pensare che i primi casinò siano stati costruiti dai nostri vicini transalpini, ma non è assolutamente così. La prima casa legale del gioco d’azzardo è stata realizzata qui, per la precisione nel 1638 a Venezia, con l’inaugurazione del Ca’ Vendramin. Quest’ultimo è attivo ancora oggi, nonostante sia stato a serio rischio fallimento nel 2017, e si è esteso attraverso alcune “succursali” come il Ca’ Noghera. Fu una vera e propria svolta, che segnò la storia del gioco d’azzardo, dato che i casinò, da quel momento, si diffusero in tutta Europa, prima ancora dello sbarco a Las Vegas. Rimanendo nello Stivale, il secondo casinò più antico è sicuramente quello di Sanremo, costruito nei primissimi anni del Novecento. Di più recente realizzazione, invece sono quelli della Val d’Aosta, “Casinò La Vallée, e quello Campione d’Italia.

Quanti casinò ci sono in Italia

La storia del casinò in Italia, quindi, ci ha già permesso di rispondere anche ad una seconda domanda che in molti si pongono: quanti casinò ci sono in Italia al giorno d’oggi? Bene la risposta corretta sarebbe 4, ma quella più puntuale, in realtà, è 5, in quanto il Ca’ Noghera viene considerato ormai indipendente, o quasi, al Ca’ Vendramin, ossia l’originale casinò di Venezia. Gli altri tre sono quello sanremese, quello valdostano e il Campione d’Italia. Ovviamente ci stiamo limitando a quelli fisici, perché il numero aumenta se passiamo in rassegna anche quelli legali online, che sono circa una trentina.

Legge sui casinò in Italia: le principali regolamentazioni

Per quel che concerne i casinò fisici, questi sono sottoposti alle medesime restrizioni e regolamentazioni tipiche delle sale giochi più diffuse. In particolare, la legge italiana obbliga i casinò ad ottenere la licenza da parte di ADM per esercitare sul territorio italiano legalmente e ad impedire l’accesso alle proprie strutture e la fruizione dei propri giochi ai minori di 18 anni, senza alcun tipo di eccezione. Pertanto, parte dello staff sarà preposta alla verifica anagrafica dei clienti tramite controllo della tessera sanitaria e un documento valido. Anche sulle apparecchiature da gioco elettroniche, come slot machine e VLT, sarà applicato un dispositivo di lettura di tessere con microchip, che permetterà alla macchinetta di verificare l’età del giocatore tramite tessera sanitaria. Ogni casinò deve esporre chiaramente un’informativa o infografica che avverta sui rischi del gioco d’azzardo patologico e non può, invece, fare nessuna pubblicità alla propria attività legata ad esso. La struttura dovrà rispettare le distanze minime obbligatorie da luoghi frequentati da soggetti ritenuti fragili o a rischio, solitamente non meno di 500 metri. Infine, i casinò dovranno attenersi a rigidi orari sia di apertura e chiusura delle proprie sale, sia di funzionamento delle apparecchiature elettroniche collegate al circuito statale.

Casinò in Italia: la legge su quelli online

Il fatto che siano digitali non esula i casinò di ultima generazione dall’essere regolamentati dalle leggi italiane. Pertanto, sono state elaborate regole apposite per monitorare la situazione di questi ultimi e tentare di arginare il fenomeno dell’illegalità in rete. Innanzitutto i casinò digitali, per essere operativi, devono ottenere la licenza ADM, che verrà esposta all’interno della homepage in posizione ben visibile, così come deve essere in risalto il divieto di accesso al sito ai minori di 18 anni. Inoltre, i siti devono garantire la protezione dei dati di accesso, di anagrafica e sensibili dell’utente attraverso sistemi di crittografia avanzati. Come testimonia lo scenario dei casinò senza deposito consultabili in rete, ci sono molti providers nel settore. Questi devono per legge garantire soglie minime di vincita per ogni utente e la creazione di un conto di gioco che possa essere aperto solo mediante codice fiscale e un documento di identità reale. Un casinò in rete, inoltre, dovrà rispettare i requisiti di trasparenza nella gestione di transazioni economiche, effettuabili solo con metodi di pagamento sicuri e certificati. Infine, i casinò online non potranno più creare delle pubblicità sulla propria attività e diffonderle attraverso radio, televisione e altri mezzi di informazione.