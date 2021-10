Forex: corsi, strategie e consigli utili per imparare a investire oggi

Rubriche



Tra i tanti mercati a cui i trader possono accedere tramite le piattaforme di negoziazione dei broker c'è anche il mercato valutario, meglio noto come Foreign Exchange Market o, più semplicemente, Forex. Negli ultimi anni il numero di persone che hanno deciso di approdare in questo particolare mercato è aumentato a ritmi vertiginosi: di sicuro la facilità di accesso e l'apparente semplicità del suo funzionamento hanno avuto un ruolo fondamentale in tal senso.

Parliamo di quello che può essere definito come il mercato finanziario più grande del mondo: ogni giorno si registrano volumi di scambio nell'ordine dei 4.000 miliardi di dollari. Sono statistiche che superano di quindici o addirittura venti volte la somma dei dati di tutti i mercati azionari mondiali. Le statistiche dicono anche che il 90% degli scambi sono di natura speculativa, ma per riuscire ad ottenere qualche risultato bisogna avere le giuste basi: scopriamo i migliori corsi per iniziare ad investire nel mercato valutario.

I migliori corsi per imparare a fare trading su mercato valutario



Come detto in apertura, il Forex potrebbe sembrare un mercato semplice. In realtà non è affatto così, anzi. Chi decide i fare trading nel mercato valutario deve capire che si tratta di un'attività complessa in uno scenario incerto ed a volte imprevedibile. Per riuscire ad ottenere dei risultati è necessario dare il giusto peso alla propria formazione. L'offerta di corsi e programmi didattici oggi è davvero molto ampia.

La scelta della soluzione più adatta alle proprie necessità (ed anche alle proprie tasche) deve basarsi su alcuni parametri. Secondo il sito mercati24.com, un corso per imparare il forex deve unire sia la parte teorica, fondamentale per acquisire le competenze di base del settore, che quella pratica, in modo da individuare le migliori strategie di investimento. In tal senso, il portale ha individuato nel corso proposto dal broker OBRinvest la migliore opzione disponibile oggi.

Come scegliere la piattaforma di Forex



OBRinvest non è solo l'intermediario che offre la migliore risorsa didattica, ma è anche uno dei migliori broker che consentono di operare sul mercato valutario. Ovviamente si tratta di un soggetto regolamentato da un'autorità europea (più precisamente la CySEC) ed autorizzato dalla Consob. Tra gli altri intermediari affidabili che consentono di investire nel Forex è possibile menzionare eToro, XTB, Trade.com, Plus 500, IQ option e AvaTrade.

Si tratta di intermediari che offrono ampie garanzie dal punto di vista della sicurezza, quindi la scelta del broker di riferimento si deve basare anche su altri aspetti. Le variabili più importanti da considerare sono i costi, il tipo di piattaforma, l'entità del deposito minimo iniziale, il numero di mercati e asset disponibili oltre al Forex e la qualità dell'assistenza clienti. Grazie alle nozioni apprese con il corso ed alla piattafroma del broker scelto si può finalmente iniziare a fare trading!

Come iniziare ad investire: le strategie più utilizzate



Per prima cosa bisogna aprire un conto presso l'intermediario selezionato. Prima di iniziare ad investire i propri soldi non sarebbe una cattiva idea fare un po' di pratica sfruttando il conto demo. Solo quando ci si sentirà veramente pronti si potrà effettuare il primo deposito e dare il via alle negoziazioni. È importante imparare a gestire l'aspetto psicologico e conoscere le migliori strategie da adottare.

Il mercato del Forex, data la sua volatilità, rappresenta lo scenario perfetto per le tecniche di breve o brevissimo orizzonte temporale. Molti trader scelgono una strategia intraday, con le operazioni che vengono aperte e chiuse all'inteno della giornata, ma molti optano per la strategia di scalping, che consiste nell'aprire e chiudere tante operazioni in tempi brevissimi, con l'obiettivo di portare a casa tanti piccoli profitti.

I principianti di solito adottano la tecnica dello swing trading, che pur essendo una strategia a breve termine consente di individuare con maggiore semplicità i momenti di uscita ed entrata. La strategia Carry Trade sfrutta le differenze di tasso di interesse tra le valute di una determinata coppia. Cresce il numero dei trader che opta per una strategia di trading Forex automatico (il copy trading di eToro è forse l'esempio più famoso), mentre sono abbastanza rare le strategie di lungo periodo.