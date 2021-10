Rubriche



I 10 migliori giochi per IOS e Android

martedì, 5 ottobre 2021, 13:26

Dato che la maggior parte della popolazione globale possiede un dispositivo mobile e vi trascorre gran parte della giornata sopra, gli sviluppatori di videogames hanno pensato che fosse arrivato il momento di affiancare ai giochi da console e pc quelli per smartphone e tablet. I generi sono molteplici, dato si può giocare a calcio o ai giochi del casinò sul mobile, fino a guidare un aereo o risolvere enigmi di difficoltà gradualmente superiore. Vi proponiamo, dunque, una breve lista dei 10 migliori giochi per IOS e Android.

Premessa. A questi si può giocare anche online, grazie alle tecnologie 5G o ai WiFi super veloci collegati alla Fibra Ottica, che sta arrivando in tutta Italia seppur con qualche disagio per la rete stradale in alcune città. Al primo posto c’è un titolo che non può mancare sul vostro cellulare, specialmente se siete amanti del genere sparatutto e delle grafiche mozzafiato. Parliamo di Call of Duty mobile, che riprende la saga celeberrima di videogames per console e PC. Quello che colpisce di questo gioco è la possibilità di personalizzare i comandi, di giocare gratuitamente contro altri 99 utenti online o in partite 5 vs 5. Al secondo posto possiamo tranquillamente inserire un sandbox divenuto tra i più famosi al mondo: Minecraft. Come noto, si tratta di un gioco di avventura e costruzione nello stesso momento, dato che ogni utente avrà la possibilità di esplorare mondi già esistenti o costruirne degli altri senza limiti.

Se si è appassionati del genere endless run, dovete assolutamente provare Crash on the Run. Si tratta di un nuovo capitolo della saga quasi trentennale di Crash Bandicoot. Il marsupiale, accompagnato dalla maschera Aku Aku e dalla sorella Coco, si cimenterà in una serie di livelli per sconfiggere nuovi scagnozzi e boss storici del famigerato Neo Cortex. Non passa di moda, poi, nemmeno il titolo più famoso della categoria: Temple Run. Il gioco, sviluppato nel 2011 da Imangi Studios, è ancora ai vertici delle classifiche delle app più scaricate e vale la pena provarlo almeno una volta. Rimanendo nell’ambito delle corse, ma in macchina, segnaliamo GRID Autosport. Il gioco, a pagamento, porta sul piccolo e medio schermo una qualità grafica pari a quella delle migliori console o PC-gaming, proponendo un livello di simulazione di guida assolutamente realistico. GRID metterà a disposizione del giocatore un parco auto e circuiti assolutamente ampio e soddisfacente. Se invece volete puntare su qualcosa di simile ma gratuito, potrete scegliere titoli come Asphalt 9, rilasciato da Gameloft, e che rientra di diritto in questa speciale top 10 per qualità grafica e modalità di gioco.

Qualora, invece, il vostro pensiero fisso sia per i giochi tile-matching, potete provare Candy Crush Saga, il più famoso titolo di questo genere, il cui scopo è quello di creare il maggior numero di file di almeno 3 figure identiche all’interno di una griglia nel minor tempo possibile. Da non sottovalutare è anche Homescapes, in cui bisogna aiutare il maggiordomo Austin a riparare e arredare la casa. Per farlo basterà superare i livelli dei puzzle proposti. Se avete uno spirito investigativo, invece, apprezzerete uno dei giochi più in voga degli ultimi tempi: Among Us. Si tratta di un videogame in cui si gioca dai 4 ai 10 giocatori in contemporanea e in cui si scelgono casualmente da 1 a 3 impostori, mentre tutti gli altri sono astronauti che devono scoprire, prima di essere uccisi, chi sono gli assassini. Infine, per gli amanti del calcio, citiamo FIFA Mobile, una versione gratuita e gradevole del videogame di football più famoso al mondo, aggiornata con le rose del 2021.