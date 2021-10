Rubriche : lettere alla gazzetta



Lettera aperta alle Poste: "Aiuola con San Francesco in abbandono, una vergogna"

sabato, 9 ottobre 2021, 15:02

di franco frediani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa simpatica (e polemica) lettera aperta al direttore delle Poste di Massa e alla responsabile Poste alta Toscana, dott.sa Giuseppina Ciullo, scritta da Franco Frediani:

"Gentilissimi,

San Francesco, il mio Santo, mi è apparso in una inaspettata visione notturna, pregandomi (mi ha proprio detto "Ti prego") di portare a chi di dovere i suoi sentiti ringraziamenti per le recenti celebrazioni a lui dedicate, ma... "Ti prego... fai presente alla amministrazione delle Poste che anche i Santi non hanno pazienza infinita.



Come è possibile che l'aiuola dove è stata collocata la mia statua, sia da anni in completo abbandono? E' una vergogna! Almeno per la mia festa potevano addobbarla con alcune piantine fiorite. E non mi si dica che è una questione di vile denaro perché due piantine costano davvero poco. E poi, se non i fiori, almeno vi avessero piantato qualche essenza perenne. Insomma rendere il luogo un po' agreste, più consono alla mia condizione di ex-umile in terra e beato in paradiso, ed evitare così la cattiva abitudine di molti cittadini che hanno fatto dell'aiuola una scorciatoia per entrare in Posta. Sono certo che ti farai interprete del mio desiderio presso gli organi competenti. Sappi fin d'ora che intercederò per te riservandoti un posto in paradiso."



Caro Francesco, come vedi giro la tua richiesta a chi di dovere. Avranno la sensibilità di ascoltarti?"