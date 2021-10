Rubriche



Sale da gioco: la situazione sulle riaperture

martedì, 5 ottobre 2021, 12:36

Dopo la fase critica della pandemia di Covid-19, le sale da gioco stanno per vivere una nuova era della loro storia. L’apertura è già ufficialmente ripresa quest’estate e ovviamente i vari centri dovranno far quadrare i conti quanto prima dopo le varie restrizioni che hanno costretto alla lunga sospensione delle attività lavorative. Il tema non è marginale perché in tutta Italia sono ancora centinaia le sale dove si può giocare in compagnia con una certa frequenza. Basti pensare che in Friuli-Venezia sono presenti quasi 1.400 apparecchi AWP e in Sardegna 2.500. Anche regioni come il Molise, la Puglia e la Basilicata producono una grossa mole di gioco.

L’impossibilità di giocare dal vivo nelle sale vere e proprie ha accentuato perfino la diffusione e l’utilizzo di piattaforme virtuali, che spesso e volentieri rinnovano i palinsesti e l’offerta contenutistica proprio per avvicinarsi all’atmosfera delle grandi sale, se non addirittura a quella dei casinò di Las Vegas. Già con gli Europei di calcio della scorsa estate le scommesse sportive hanno conosciuto un’impennata. D’altro canto, le caratteristiche delle slot con bonus vengono estese quasi sempre anche alle altre sezioni di un portale di gioco, per cui le promozioni interessano pure le classiche schedine dedicate al mondo del pallone. Le operazioni effettuate da mobile risultano molto più agevoli e immediate, di conseguenza non è una sorpresa se sono in molti ad aver adottato questo tipo di soluzione.

C’è anche un aspetto fiscale in tutta questa storia. Lo Stato ha incassato molto meno dal gioco legale negli ultimi mesi e di conseguenza la ripresa dell’operatività delle sale potrebbe rappresentare un’inversione di tendenza. Il gioco, come confermano i dati delle autorità di controllo del settore, continua nel nostro Paese ad avere un volume di fatturato di svariati miliardi di euro l’anno. In Italia si trova una delle popolazioni che più gioca in tutta Europa. E sembra che al Nord si riscontrano i numeri maggiori. Un interesse che “pesa” anche per l’Erario.

Dando uno sguardo in avanti, al momento non è ancora chiaro cosa riserverà l’avvenire delle sale da gioco nello Stivale. Non si può escludere che nel prossimo futuro i centri siano costretti a nuove chiusure temporanee, sicuramente più brevi di quelle passate. Di certo, adesso il settore si può far trovare molto più preparato per contrastare eventuali emergenze. Il gioco online ha praticamente salvato la situazione, fornendo il più possibile tutti i mezzi per sostituire le attrazioni che erano solite godere della presenza dell’utenza dal vivo.

A poco a poco si sta tornando alla normalità. I giocatori che magari hanno lasciato perdere slot e quant’altro negli ultimi tempi potrebbero trovarsi di fronte a parecchie novità. Il lavoro degli sviluppatori di software, infatti, non si è fermato e ben presto molti giochi da sala dovrebbero implementare la virtual reality, così da rendere l’esperienza ancora più suggestiva. Il progresso tecnologico è sempre dietro l’angolo e nel caso delle attrazioni tipiche da casinò non è poi così complicato proporre un gioco nuovo o aggiornarne e modificarne uno già conosciuto. Per capire esattamente cosa ci spetta dopo la riapertura delle sale, quindi, dovremo aspettare ancora un po’.