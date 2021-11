Rubriche



I format e gli show tv nati nel Regno Unito? Sono i più famosi al mondo!

martedì, 2 novembre 2021, 00:41

Non è un caso se il mercato dei programmi televisivi di maggior successo siano accomunati da un aspetto decisamente interessante, ovvero il fatto di provenire direttamente dal Regno Unito. Pensate che sia solamente un caso se dei format del calibro di Chi vuol essere milionario oppure Ballando con le stelle siano nati proprio nel Regno Unito?

La risposta è ovviamente no, come è stato messo perfettamente in evidenza da parte del blog del casinò online di Betway. Un approfondimento, quello pubblicato sul blog L’insider, che svela quanto il settore delle produzioni tv nel Regno Unito abbia raggiunto un livello incredibile, diventando probabilmente quello più prolifico in tutto il mondo.

Gli incassi del settore aumentano sempre di più

Non deve stupire il fatto che le esportazioni di programmi tv all’estero abbiano toccato, nel corso del 2020, dei numeri a dir poco impressionanti, visto che si è arrivati alla pazzesca soglia di 1,48 miliardi di sterline, all’incirca 1,97 miliardi di dollari al cambio attuale.

In tanti si chiedono come sia possibile che un programma che raggiunge il successo nel Regno Unito riesce a diventare un’icona tv poi a livello mondiale. È tutto molto semplice, dal momento che quando uno show riesce a diventare famoso entro i confini domestici, ecco che i produttori fanno in modo di rivenderlo anche sui mercati internazionali. Così facendo, ecco che altre nazioni hanno l’opportunità di integrare il proprio palinsesto con quello specifico programma, avendo la possibilità, come si può facilmente intuire, di apportare una serie di cambiamenti per adeguare il programma stesso alle esigenze del pubblico “di casa” oppure mantenerlo inalterato.

L’obiettivo, come si può facilmente intuire, per ogni show e programma tv che nasce nel Regno Unito, è quello di cercare di ripetere gli stessi dati in termini di ascolti e di successo anche all’estero. Sul mercato inglese, ad esempio, programmi tv del calibro di Great British Bake Off, The Chase e Planet Earth, sono estremamente popolari.

Le esportazioni tv del Regno Unito hanno fatto registrare, come dicevamo in precedenza, dei dati molto importanti. I programmi che sono stati venduti sui vari mercati internazionali senza alcun tipo di adattamento sono, ad esempio, Doctor Who, Downton Abbey e Planet Earth, arrivando a toccare il 70% dell’export, oltrepassando un miliardo di sterline e rappresentando un’altra conferma di come questo settore stia facendo registrare degli incassi incredibili.

Ci sono numerosi adattamenti internazionali di un gran numero di format inglesi: basti pensare a Come Dine With Me oppure Love Island, che hanno raggiunto qualcosa come 160 milioni di sterline, al cambio attuale circa 223 milioni di dollari, con una quota che si aggira intorno all’11% del totale delle vendite.

Gli Usa il cliente principale per l’export tv del Regno Unito

Dando uno sguardo alle varie statistiche, si può notare come gli Stati Uniti siano il mercato più importante per quanto riguarda l’export a livello televisivo del Regno Unito. I numeri non possono ingannare, dal momento che hanno toccato un fatturato che, nel corso del 2020, è arrivato a toccare addirittura 466 milioni di sterline, ovvero circa 649 milioni di dollari al cambio attuale.

Insomma, i tv show inglesi hanno riscosso un grande successo negli Usa e in tanti altri paesi anglofoni, come ad esempio il Canada piuttosto che l’Australia. Il segreto, molto probabilmente, in questi casi, è stato quello di sfruttare il format inglese senza stravolgerlo più di tanto, al massimo pensando all’inserimento di qualche leggero adattamento. Per i Paesi non anglofoni, la Francia è il miglior cliente, con un fatturato da ben 102 milioni di sterline.