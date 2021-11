Rubriche



La Cina vieta efficacemente la criptovaluta e Bitcoin

mercoledì, 17 novembre 2021, 16:01

La Cina ha ulteriormente limitato l'uso di criptovaluta e Bitcoin per le imprese, mettendo in guardia contro il suo utilizzo. Gli organi del settore hanno sostenuto che le variazioni di prezzo volatili significano che "violava la sicurezza della proprietà delle persone e interrompeva il normale ordine economico e finanziario".

La Cina, che ospita oltre il 75% del "mining" mondiale di Bitcoin, dove vengono coniate nuove monete virtuali, le istituzioni finanziarie e le società di pagamento hanno vietato di fornire servizi relativi alle transazioni di criptovaluta. Il divieto copre istituzioni come banche e canali di pagamento online e include qualsiasi servizio che coinvolga criptovaluta, come registrazione, negoziazione, compensazione e regolamento.

Cosa Ha Fatto La Cina Esattamente?

Sebbene non abbia ancora vietato alle persone di detenere valute digitali, ha emesso un avvertimento contro il crypto trading "speculativo". In una dichiarazione, tre organismi dell'industria cinese hanno affermato:

"Recentemente, i prezzi delle criptovalute sono saliti alle stelle e sono crollati e il commercio speculativo di criptovaluta è rimbalzato, violando gravemente la sicurezza della proprietà delle persone e interrompendo il normale ordine economico e finanziario".

Da tempo la Cina si è mossa per limitare il commercio di criptovaluta. Nel 2017, la Cina ha chiuso i suoi scambi di criptovaluta locali, chiudendo un mercato speculativo che, all'epoca, rappresentava il 90% del commercio globale di bitcoin.

Due anni dopo, nel giugno 2019, la Banca popolare cinese ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava che avrebbe bloccato l'accesso agli scambi di criptovaluta nazionali ed esteri, nonché ai siti Web di offerta iniziale di monete, che molte nuove criptovalute utilizzavano per il lancio.

All'epoca, la banca sosteneva che le valute virtuali "non sono supportate dal valore reale", che i loro prezzi sono facilmente manipolabili e che i contratti di negoziazione non sono protetti dalla legge cinese. La Cina è stata precedentemente accusata di manipolazione della valuta propria: sotto l'amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di manipolare la sua valuta, nel mezzo di una fiorente guerra commerciale.

Gli Stati Uniti successivamente hanno annullato questa etichetta. Nell'ultima mossa, la Cina ha reso più diffuse le restrizioni iniziali della Banca popolare. Tre enti del settore - la National Internet Finance Association of China, la China Banking Association e la Payment and Clearing Association of China - hanno annunciato che non forniranno servizi di risparmio, fiducia o costituzione in pegno di criptovaluta, né emetteranno prodotti finanziari relativi alla criptovaluta.

Sebbene la Cina abbia vietato gli scambi di criptovalute e le offerte iniziali di monete, gli individui sono ancora legalmente in grado di detenere criptovalute. Ma questa potrebbe essere invece un'opportunità per coloro che vogliono cominciare ad investire al di fuori della Cina, usando piattaforme affidabili come https://bitcoinprime.io/it/, per esempio.

Le Conseguenze Del Bitcoin

Le mosse di Bitcoin hanno colpito anche altre criptovalute, con Ether, la moneta collegata alla rete blockchain di Ethereum, che è scesa del 15 percento a 2.875,36 dollari, mentre il dogecoin basato su meme è crollato del 18 percento, secondo il market tracker Coingecko.

Le azioni quotate a Francoforte nell'exchange di criptovalute Coinbase sono crollate del 6%, essendo già scese al di sotto del loro prezzo di quotazione diretto di $ 250 all'inizio della settimana.

Il declino delle criptovalute è stato innescato la scorsa settimana dall'inversione di Musk su Tesla che accettava bitcoin come pagamento. I suoi successivi tweet hanno causato ulteriore confusione sul fatto che la casa automobilistica avesse perso i suoi averi della moneta.

La vendita è stata aggravata dall'annuncio della Cina che vieta agli istituti finanziari e alle società di pagamento di fornire servizi relativi alle transazioni di criptovaluta. Ha anche messo in guardia gli investitori dal trading speculativo di criptovalute.

I Cryptowatcher hanno previsto ulteriori perdite in vista, notando che il calo sotto i 40.000 dollari USA rappresentava una violazione di una barriera tecnica chiave che potrebbe preparare il terreno per più vendite.

Ancora più importante, gli investitori potrebbero passare dal Bitcoin all'oro, hanno affermato gli analisti di JPMorgan, citando i dati di posizionamento compilati sulla base dell'open interest nei contratti futures bitcoin CME.

Ciò mostra "la liquidazione più ripida e più sostenuta" nei futures su Bitcoin dallo scorso ottobre, hanno detto ai clienti, aggiungendo: "il quadro del flusso di bitcoin continua a deteriorarsi e punta a un continuo ridimensionamento da parte degli investitori istituzionali".