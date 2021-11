Rubriche



Le previsioni di Cathie Wood su Bitcoin

venerdì, 19 novembre 2021, 15:05

Le quotazioni del bitcoin proposte dai vari esperti del settore hanno sempre fatto discutere. Da un lato c’è chi prevede grandi rialzi, dall’altro chi paventa una veloce quanto drammatica discesa dei prezzi in uno scontro tra opinioni che, fino ad oggi, lascia il tempo che trova.

Ma quando a parlare sono persone del calibro di Cathie Wood è sempre opportuno ascoltare con attenzione, se non altro per comprendere le motivazioni che si celano dietro determinate dichiarazioni. Per farla breve, Cathie Wood sostiene che il valore del Bitcoin potrebbe salire oltre i 500 mila dollari entro 5 anni (link alla notizia).

Una notizia che ha dell’incredibile per molti ma che, al contrario, non dovrebbe sorprendere visto e considerato che quella che viene da tutti considerata come la nuova stella di Wall Street, è sempre stata molto ottimistica sugli scenari legati al Bitcoin e al mondo delle criptovalute in generale.

Bitcoin oltre i 500 mila dollari: le dichiarazioni di Cathie Wood

Ma cosa ha spinto la famosa investitrice a ipotizzare una quotazione tanto alta? Alla base c’è un ragionamento tutt’altro che banale che prende in considerazione alcuni aspetti molto interessanti che vale la pena valutare.

Secondo la Wood, infatti, è solo da pochissimo tempo che gli investitori istituzionali (ossia i soggetti che poi effettivamente muovono i capitali importanti) hanno cominciato a mostrare un certo interesse per Bitcoin. Un interesse che sembra andare in crescendo e, di fatto, dovrebbe aumentare significativamente nei prossimi anni.

Ed essendo il Bitcoin un asset “limitato” da un punto di vista quantitativo, maggiore saranno gli acquisti da parte degli investitori istituzionali maggiori, di conseguenza, saranno le quotazioni. Fino ad arrivare, appunto, ad un valore prossimo a quello di 500 mila dollari. Insomma Cathie Wood (che è corretto ricordare, essere esposta anche verso il Bitcoin con il suo fondo Ark Invest) prevede una crescita che, dai valori attuali, sarebbe di circa il 1000%.

Chi è Cathie Wood

Più volte è stata ribattezzata la nuova stella di Wall Street, di fatto Cathie Wood è un’economista di spicco che ha fondato, circa 7 anni fa, la Ark Invesment Management, una società di gestione degli investimenti. Nonostante sia stata discussa più volte per le sue scelte “contro tendenza” (ne è un esempio la recentissima scelta di raddoppiare il proprio investimento nella famosa app di trading Robinhood in seguito ad un crollo del titolo del 10%), di fatto ha sempre ottenuto risultato ben al di sopra della media in termini di performance di borsa.

Tramite la Ark, Cathie Wood detiene tra le altre cose, oltre 370 mila azioni della Disney (con un valore di mercato di circa 60 milioni di dollari) e 20 mila azioni Alphabet (oltre 61 milioni di valore).

Inoltre, come già detto, la Wood sarebbe esposta anche su alcune criptovalute e, in particolare, sul Bitcoin, un asset su cui sembra credere molto. Un altro asset su cui la fondatrice di Ark Investment sembra puntare molto sono le azioni tesla. Secondo Cathie Wood, infatti, presto le azioni della Tesla potrebbero arrivare ad una quotazione prossima ai 4 mila dollari.