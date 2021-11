Rubriche



Linguaggi digitali vs linguaggi analogici a servizio della tecnologia

mercoledì, 10 novembre 2021, 12:09

Come distinguere oggi i linguaggi digitali da quelli analogici? Un concetto per molti di noi ormai scontato, ma che necessita di approfondimento in una cornice critica e di analisi. Per linguaggi digitali possiamo oggi intendere tutto quello che si trova sul web, quindi di origine numerica, dato che quello che un dispositivo mobile, un PC o un laptop legge non è altro che un sistema binario sofisticato, il quale verrà convertito in caratteri, suoni, immagini e testi.

Case study: l’esempio della parola cane

Facciamo un esempio: la parola cane non contiene nulla che sia in grado di richiamare l’animale fisico a cui viene associata. Il suo significato è quindi internamente convenzionale e la sua complessità si affida all’apprendimento e alla comprensione testuale, fonetica del codice convenzionale che noi tutti chiamiamo lingua italiana. Tutto questo però cambia nel momento in cui ci dobbiamo relazionare con una persona che non conosce la nostra lingua; in questo caso la prima cosa che potrebbe aiutarci a farci capire dal nostro interlocutore è emettere un suono che possa richiamare al concetto di cane, come abbaiare o ringhiare. Un qualcosa che già durante la nostra infanzia impariamo ad apprendere e che diventa il bagaglio della nostra esperienza sensoriale. Questo tipo di concetto si pone alla base della letteratura fantastica e fantascientifica, nel momento in cui vengono creare nuove razze o specie di animali.

Il medioevo: dal folklore ai dati storici

Il cosiddetto background ci fornisce diverse soluzioni, che tuttavia possono essere differenti in base al nostro Paese di provenienza, legato ad esempio al folklore, alla tradizione orale delle nostre storie, miti e leggende. È stato studiato il motivo per cui durante la nostra epoca medievale le persone credessero all’esistenza dei draghi e di altre creature mostruose e dall’elevato potere distruttivo. La cultura mainstream dell’epoca doveva fronteggiare diverse problematiche legate all’ordine pubblico, alle malattie, pestilenze e alle carenze idriche, senza dimenticare le carestie, che determinarono la mancanza di accesso al cibo per moltissime persone. Tuttavia nonostante questa chiusura culturale necessaria per la sopravvivenza, ci furono delle eccezioni e popolazioni che ebbero la meglio, diventando sempre più forti, ricche e culturalmente avanzate, specialmente fuori dal contesto europeo.

Il mito per il medioevo influenza cinema, letteratura e videogames

Per queste ragioni il mito di derivazione medievale ha sempre esercitato un grande fascino tra gli studiosi, appassionati e creativi. A parte il filone della narrativa medievale, di tipo storico, troviamo poi il fantasy ambientato nel Medioevo o in mondi paralleli, che ha avuto sempre una grande fortuna e di cui Il signore degli Anelli di Tolkien appare come l’esempio attuale più corretto e di grande presa tra il pubblico, dai giovani ai più grandi. Lo stesso vale chiaramente per il cinema, dove non è facile condensare in poche righe una lista di opere che possano descrivere il periodo e il quadro storico in modo sufficiente ed esaustivo. Vale un po’ per ogni altro tipo di divertimento e di svago, dove oggi il gaming ha assunto una funzione sempre più centrale, dinamica e innovativa. Un esempio su tutti potrebbe essere quello di Warcraft, senza dimenticare titoli vintage come Age of Empires, Golden Axe o per restare nel contemporaneo, troviamo giochi come For Honor, Medieval: Total War, lo stesso Assassin’s Creed del 2007, Crusader King II, Stronghold. Giochi che spaziano molto a livello di genere, ma con la categoria degli strategici che svetta per numero e importanza. Senza aprire la parentesi vasta dei giochi di ruolo di ambientazione fantasy-medievale, che ha creato un vero e proprio sottogenere molto apprezzato dagli appassionati di gioco.

La cultura digitale e i titoli del momento per il gaming

Il gaming così come il gioco online sta attraversando un periodo di grande innovazione. Troviamo oggi realtà che appartengono a più settori: dal cloud gaming, passando per gli eSports, senza dimenticare i tornei per i giochi di strategia, così come il settore del gambling online; giocare alla roulette onlinedurante il 2021 è diventato uno dei passatempi preferiti per chi utilizza questo tipo di piattaforme dei live e digital casinò. I dati fanno emergere come dal 2017 in poi l’utilizzo dei dispositivi mobili come smartphone e tablet sia stato superiore al 60% per la massa critica di utenti attivi.