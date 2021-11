Rubriche



Quando il rock incontra la ludica

martedì, 30 novembre 2021, 09:24

Poche cose sono coinvolgenti come la musica rock, in qualsiasi sfumatura la si desideri ascoltare. Questo genere spesso e volentieri si presta a dare la carica nelle giornate più fiacche o a fare da sottofondo ideale per un grande spettro di attività, tra le quali può spiccare anche una partita a un videogame: cosa succede, tuttavia, quando il rock non si limita a fare da sottofondo a un videogioco ma, letteralmente, entra dentro il gioco? I risultati sono a dir poco incredibili.

Il rock nei videogiochi

Le esperienze di gioco che coinvolgono i più grandi protagonisti del rock sono cresciute a dismisura grazie a opere di intrattenimento quali Guitar Hero, un prodotto relativamente recente e ormai di grande fama tra gli addetti al settore (della musica e dei videogiochi). Tuttavia, già nel 1995 era stata sviluppata una particolare periferica per computer, adatta a trasformare in air-guitar qualsiasi oggetto presente nella stanza, ideale per lanciarsi nel mondo di Quest for Fame: da un garage di periferia, l’obiettivo era scalare la vetta fino a diventare una leggenda del rock. Special guest per gli appassionati era Steven Tyler degli Aerosmith (anche se questa sua apparizione non bastò a rendere Quest for Fame molto famoso, ai tempi).

Ancora, era il 1992, Amiga andava alla grande e così i Motorhead di Lemmy Kilmister: quale idea poteva suonare migliore di un picchiaduro a scorrimento in cui impersonare lo stesso Lemmy, fare a pugni e collezionare boccali di birra? Indipendentemente dai giudizi etici, l’esperimento di una sinergia tra videogiochi e rock può dirsi perfettamente riuscito in “Motorhead: The videogame”.

Tornando indietro fino al 1989, si entra nel periodo del Moonwalking di Michael Jackson: un passo tanto iconico di un artista musicale tanto amato da non poter che ispirare un gioco in cui controllare lo stesso Jackson. Bastava premere un tasto (su consolle o in sala arcade) e il protagonista si sarebbe cimentato nel suo Moonwalking, a discapito dei suoi antagonisti, in un gioco “Moonwalker” non molto duraturo, ma sicuramente coinvolgente e di successo.

Il rock nel gioco online

Le atmosfere del rock senza tempo, inoltre, spesso possono essere assaporate online con i migliori giochi, pensati appositamente per i fan di più vecchia data o i novellini. Molte di queste esperienze di gioco – dedicate a gruppi celebri come i Guns’n’Roses o nomi intramontabili come Jimi Hendrix – possono essere sperimentate nei casino digitali sicuri che richiedono ovviamente, da parte del giocatore, tutte le migliori accortezze per evitare truffe. In questi casi, è sufficiente fare affidamento ai migliori siti slot online e scoprire quali di essi si ispirano, ad esempio, ai brani di Axl Rose e Slash.

Un’altra esperienza per mobile, invece, è stata ideata appositamente per coinvolgere i fan più preparati e fedeli dei Queen, in occasione del cinquantesimo anniversario della band che ha cambiato le regole della musica rock nel mondo. Si fa qui riferimento a “Queen: Rock Tour”, esperienza di gioco basata sull’immedesimazione dei giocatori in uno dei componenti dello storico gruppo: non solo Freddy Mercury, dunque, ma anche John Deacon, Roger Taylor e Brian May, con l’obiettivo dichiarato di creare il tour più leggendario di sempre. In premio, curiosità e immagini dagli archivi privati della band, ovviamente difficili da reperire altrove.

In sintesi, molti appassionati di musica vedono nel rock ben più di un accompagnamento alle loro giornate, ma un’autentica esperienza di vita che – come tale – ha trovato applicazione e una sua dimensione anche nel mondo dei videogiochi. In questo universo digitale, è possibile assistere a concerti di David Bowie (giocando a Omikron: The Nomad soul) o andare in skate con James Hetfield dei Metallica (Tony Hawk Pro Skater HD). In breve, quando la vita non basta, un po’ di rock può migliorare la situazione: ma vivere il rock durante una sessione di gaming – sia essa in stile vintage, o anche online – si rivelerà sicuramente un’esperienza fuori del comune.