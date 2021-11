Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ristrutturazione di Palazzo Ducale: Lorenzetti risponda"

martedì, 16 novembre 2021, 14:09

di bruno giampaoli

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta di Bruno Giampaoli, presidente di Italia Nostra – Sezione Massa-Montignoso, indirizzata a Gianni Lorenzetti in merito ai lavori di ristrutturazione del Palazzo Ducale:

"Egr. Sig. Presidente,

è trascorso ormai quasi un altro anno da quando si è tenuto l’incontro tra Italia Nostra e l’Amministrazione Provinciale sul tema della Ristrutturazione del Palazzo Ducale.

In quella occasione Lei e i suoi Dirigenti e tecnici ci garantiste che i lavori almeno sul lato di Via Guidoni sarebbero cominciati a breve e, sempre in quell’occasione, ci venne consegnato un dischetto con la progettazione relativa.

Pochi giorni dopo i nostri esperti ci informarono che il Progetto era largamente incompleto e che mancavano, e non potevano esserci, le condizioni perché il Ministero potesse intervenire con le risorse necessarie.

Sappiamo che Lei è stato molto impegnato negli scorsi mesi nelle elezioni nel Suo Comune, ma ora dovrà trovare il tempo almeno per rispondere a poche semplici domande:

1) E’ vero o no, che NON esiste una Progettazione completa per il Palazzo Ducale?

2) E’ vero o no che Lei ha speso cifre consistenti per circondare il Palazzo con queste orrende strutture senza pensare a prevedere la necessaria e urgente progettazione per chiedere finanziamenti?

3) E’ vero o no che Lei nell’occasione richiamata dell’incontro con Italia Nostra dichiarò che avrebbe previsto nel Bilancio della Provincia una prima previsione di spesa per l’anno 2021 nell’ordine di 4/5cento mila euro?

4) Vuole per favore dichiarare davanti a tutta la città quando e con quali modalità intende procedere per superare le condizioni penose nelle quali versa il Palazzo più importante della Provincia e tra i più importanti della Regione?

Sicuri dell’attenzione che vorrà dare alla tematica in Oggetto e della Sua sensibilità verso i nostri comuni interessi,

Le porgiamo distinti saluti".