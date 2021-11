Rubriche



Varietà di semirimorchi a pianale ribassato

I semirimorchi a pianale ribassato sono un tipo di mezzi di trasporto merci con una maggiore capacità di carico. Viene utilizzato principalmente per il trasporto di merci di dimensioni e forme non standard su strade generiche.

Tali veicoli sono ampiamente rappresentati sulla piattaforma specializzata Autoline, nella sezione degli annunci della quale sono presenti oltre 1500 semirimorchi con pianale ribassato fabbricati da note case automobilistiche.

Ambito dell’utilizzo dei semirimorchi a pianale ribassato

L’altezza ridotta di carico consente di utilizzare i veicoli in luoghi con altezza limitata (ad esempio, su ponti, in gallerie). Una piattaforma ribassata abbassa il baricentro dei carichi, il che è importante durante il trasporto delle attrezzature ingombranti (trasformatori, turbine) e macchine edili (livellatrici, rulli, escavatori). Ma la ridotta altezza da terra di questi veicoli non consente di essere utilizzati per il trasporto di merci su strade sterrate e terreni accidentati.

Principali caratteristiche tecniche dei rimorchi a pianale ribassato:

altezza di carico – 0,5-0,92 metri;

capacità di carico – 15-90 tonnellate;

quantità di assi – 2-8;

dimensioni - larghezza fino a 3,7 metri, lunghezza fino a 20 metri.





Alcuni modelli di semirimorchi a pianale ribassato hanno la possibilità di controllo forzato delle assi. Questo rende più facile l'uso dei veicoli in spazi ristretti. Il numero di assi dipende dalle attività che il veicolo deve svolgere. Più sono, maggiore è la capacità di carico del modello.

Prevalenza dei semirimorchi a pianale ribassato

Vantaggi dei semirimorchi a pianale ribassato:

Semplificano il trasporto di macchinari e attrezzature di grandi dimensioni necessari per soddisfare le esigenze dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'industria. Sono caratterizzati da maggiore resistenza, affidabilità strutturale e durata di servizio. Sono caratterizzati dalla mobilità, che è molto importante durante l'utilizzo dei mezzi speciali in ambienti urbani. Per caricare i veicoli non è necessario utilizzare le attrezzature speciali. I meccanismi sono dotati di scale levatoie con l’aiuto delle quali il carico può muoversi indipendentemente. L'assenza di un cassone consente di sistemare materiali e attrezzature di forma e dimensioni non standard sui mezzi speciali. Durante il trasporto, i materiali e le attrezzature sono fissati saldamente. Ciò si ottiene utilizzando i cavi speciali, grappe metalliche e altri elementi di fissaggio.





Varietà e particolarità della scelta dei semirimorchi a pianale ribassato

Si distinguono i seguenti tipi di semirimorchi a pianale ribassato:

con l’ingresso posteriore;

con l’ingresso anteriore;

struttura scorrevole.





I modelli con l’ingresso posteriore sono considerati classici. Sono ideali per il trasporto di macchine edili e agricole pesanti. Tali veicoli sono dotati di scale pieghevoli fisse con azionamento meccanico o idraulico.

Per il carico di escavatori, rulli e finitrici per asfalto vengono utilizzati semirimorchi a pianale ribassato con l’ingresso anteriore. Una particolarità di tali modelli è la presenza di una molla a balestra staccabile. Il caricamento su tali veicoli è comodo da eseguire in condizioni ristrette.

I veicoli con struttura scorrevole si distinguono per la loro versatilità per il trasporto dei mezzi speciali di diverse dimensioni. La piattaforma telescopica è in grado di allontanarsi con un certo passaggio. Le sezioni sono bloccate in modo sicuro nella posizione corretta mediante serrature pneumatiche. Su tali piattaforme è possibile trasportare più mezzi speciali contemporaneamente.

Durante l’acquisto di un semirimorchio a pianale ribassato, è necessario considerare per quali scopi verrà utilizzato. Ciò influenza la scelta della sua struttura e configurazione. In particolare, è necessario prestare attenzione alla capacità di carico dei mezzi speciali, alle sue dimensioni, alla quantità di assi, al tipo di sospensione e alla disponibilità degli allestimenti aggiuntivi (sponde idrauliche, gru da carico).