



"Concorso docenti, didattica a distanza per gli alunni: grazie ministero"

giovedì, 16 dicembre 2021, 10:41

di coordinamento scuola massa carrara

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del Coordinamento Scuola Massa Carrara sulla didattica a distanza attivata a seguito dello svolgimento del concorso scuola infanzia e primaria:



"Denunciamo ormai da due anni il disastro educativo, psicologico e didattico che la didattica a distanza rappresenta per tutti gli studenti. Avevamo anche denunciato il pericolo che la DAD sarebbe stata utilizzata al di fuori dell’emergenza sanitaria e che rischiava di diventare strutturale. Ed è esattamente quello che sta succedendo in questi giorni in molte scuole italiane e anche in alcune della nostra provincia (a titolo di esempio Meucci, Gentileschi, Palma, Tacca, Zaccagna, Galilei, Fermi) sono in corso le prove per il concorso docenti per la scuola dell’infanzia e primaria, un concorso uscito nel 2018 e le cui date delle prove sono state fissate dal Ministero il 23 novembre. Insomma, niente di improvvisato, visto che si sapeva da tre anni che questo concorso ci sarebbe stato. Il problema degli spazi in cui svolgerlo avrebbe dovuto essere individuato e risolto da tempo. Invece stiamo assistendo a un gravissimo attacco al diritto allo studio perché intere classi e interi laboratori di informatica sono stati requisiti per poter svolgere il concorso e i ragazzi sono stati allontanati dai laboratori o sono stati messi in DAD, come se essa fosse interscambiabile con la didattica in presenza, come se fosse giusto far ricadere sui ragazzi la disorganizzazione del Ministero che continua ad asserire su giornali e TV che la DAD non sarà riattivata se non in situazioni estreme.



Ci chiediamo anche come i Dirigenti Scolastici assolvano al proprio dovere di garantire il diritto allo studio se con tanta facilità autorizzano la DAD, oltretutto in un periodo di chiusura del trimestre che più di altri necessita della presenza per poter recuperare eventuali insufficienze. Invitiamo i genitori e gli studenti che stanno subendo queste decisioni a rivolgersi a noi e a chiedere formalmente ai dirigenti scolastici e all’USP in base a quali normative intere classi siano state messe in DAD. Il governo niente ha fatto di strutturale per risolvere i problemi della scuola, così ad ogni minimo intoppo (anche riscaldamenti guasti, soffitti che crollano, ecc.) c’è la DAD a risolvere il problema.



Continuiamo a chiedere interventi seri, strutturali, importanti per la scuola pubblica; così mentre ci si accinge a sospendere i docenti che non hanno fatto il vaccino, niente è cambiato nelle nostre aule: stessi spazi, stesso numero di alunni per classe, stessi numeri del personale. La scuola deve tornare al centro dell’attenzione della politica, non solo nelle dichiarazioni ai giornali e nessun Ministro serio dovrebbe permettere la scappatoia della DAD di fronte ad attività, come è il caso del concorso infanzia e primaria, programmate da anni".