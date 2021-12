Rubriche



Gli errori più comuni quando si arreda un soggiorno

giovedì, 16 dicembre 2021, 10:54

Stai arredando una casa nuova? Impara dagli errori ed evita gli sbagli più comuni nei salotti. Quali sono alcuni di questi?

Comprare tutti i mobili nello stesso momento

Immaginare l'aspetto finale di una stanza in un negozio di mobili e accessori per la casa non è facile. Soprattutto se non hai ancora un piano preciso non ti consigliamo di buttarti a capofitto nell’acquisto di tutti i mobili e accessori in una sola volta. Inizia sempre con gli articoli più grandi, come divani, poltrone o librerie. Una volta che li hai assemblati e posizionati puoi scegliere un tavolino da caffè, un tappeto più piccolo, delle plafoniere o una lampada da terra. Arredando poco per volta hai un'idea più chiara di quanto sia ordinata o disordinata la stanza e di cosa si abbini meglio ai mobili esistenti in termini di colore e stile.

Rendere una stanza senza carattere o troppo piena di colore

Hai paura di osare con i colori e preferisci scegliere solo toni neutri? In questo modo l'interno può sembrare un po‘ scialbo; ma anche l'estremo opposto del colore pieno ed acceso non è una valida alternativa. In questo caso è meglio scegliere un mix delle due opzioni: usa i toni neutri per formare la base della stanza ma non avere paura di aggiungere colori più stravaganti, ad esempio tramite piccoli accessori.

Scegliere i mobili della dimensione sbagliata

Stai cercando di infilare un divano gigante in un piccolo appartamento o vuoi accontentarti di due poltrone in una stanza spaziosa? In entrambi i casi il risultato potrebbe non essere armonico. Una stanza piccola può sembrare angusta, mentre una grande stanza può sembrare vuota ed incompleta. Cerca di scegliere la dimensione e la quantità dei mobili in relazione alle dimensioni del soggiorno e non avere paura di combinare mobili di abbinare diverse.

Posiziona tutto l’arredamento vicino alle pareti

Se le dimensioni del soggiorno lo permettono, cerca di disporre i mobili lungo le pareti. Il divano e il tavolino si addicono meglio al centro della stanza, o almeno a qualche centimetro dal muro: in questo modo l'intera stanza sembrerà più ariosa. Fai attenzione a collocare i mobili in modo che il soggiorno non diventi un percorso ad ostacoli.

Usare l’illuminazione scorretta

La soluzione migliore, in questo caso, è sfruttare il più possibile la luce naturale. Ma non tutti possono permettersi una parete di vetro o porte in stile francese sul patio. Se il tuo soggiorno ha solo una finestra di dimensioni standard ed una che si affaccia direttamente a nord, non disperare: l'illuminazione artificiale è un’ottima alternativa. Solo non dimenticare di disporre anche lampade da terra e lampade da tavolo, oltre a lampadari o faretti.