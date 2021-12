Rubriche



Investire nel nuovo anno con le migliori criptovalute

lunedì, 27 dicembre 2021, 14:19

Criptovalute con un grande potenziale: su quali investire nel 2022

Oltre alle principali criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Binance, ce ne sono altre che si stanno facendo strada nel trading di criptovalute. Tra queste, a parte alcune criptovalute davvero valide che stanno cercando di costruire applicazioni del mondo reale sulle loro reti blockchain, il resto sono semplici valute speculative piene di estrema volatilità e, in alcuni casi, pura frode. Per questo è bene avere le idee chiare quando ci si appresta a investire in criptovalute nuove. Vediamo dunque quali sono le migliori e perché.

1. Bitcoin

Il valore di Bitcoin si aggira attorno a 46 mila dollari, con un rendimento da inizio anno del 60,40%. Si prevedeva che la regina delle criptovalute avrebbe raggiunto i 100.000 dollari entro la fine del 2021, ma nonostante ciò è un prezzo sicuramente ottimo quello attualmente guadagnato. Del resto Bitcoin è così, come tutte le criptovalute valore: si abbassa per poi rialzarsi, e così via di continuo.

2. Ethereum

Ethereum è la seconda criptovaluta più famosa dopo Bitcoin. Ethereum, il cui massimo storico è stato di 4.891 dollari, aumenterà nella prima metà del 2022 a 9.000 dollari. Già quest’anno ha dimostrato un rendimento da inizio anno del 422,40%. Ethereum si sta spostando dal suo attuale meccanismo di consenso, che prevede il mining e la creazione di nuovi blocchi con calcoli di potenza computazionale chiamati proof-of-work (PoW). L'argomento a favore di questo passaggio è che PoW consuma troppa elettricità rispetto ad altre alternative come il Proof of Stake (PoS). Per questo comprare Ethereum è ancora un’ottima idea.

3. Dogecoin

Ecco un'altra tra le criptovalute che hanno fatto un giro sulle montagne russe. I prezzi di Dogecoin sono più influenzati dai commenti del CEO di Tesla Elon Musk che da qualsiasi altra cosa. Dopo aver inizialmente battuto la moneta, Musk ha affermato che Tesla avrebbe accettato monete per la sua merce, facendo salire il valore Dogecoin del 24% a 0,21 dollari in una settimana. Nel prossimo anno, se sei un investitore che desidera comprare Dogecoin, l'unica cosa su cui devi tenere sotto controllo è il fondatore di Tesla!

4. Cardano

La moneta nativa della blockchain cardano, ADA, ha guadagnato oltre il 1.000% finora quest'anno per diventare uno degli asset più performanti nella criptosfera. Inoltre, l'introduzione degli script Plutus di cardano ha consentito agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate nell'ecosistema. Plutus è un linguaggio di programmazione per scrivere contratti intelligenti nella blockchain cardano. Questi miglioramenti tecnici e la crescente popolarità e adozione di DeFi e contratti intelligenti fanno ben sperare per la domanda attuale e continua di ADA, che potrebbe ulteriormente alimentare l'andamento del prezzo della moneta nel 2022.

5. Monero

Per affrontare i punti deboli della privacy di criptovalute come Bitcoin, gli sviluppatori di Monero hanno implementato transazioni riservate. Consentono quindi transazioni di criptovalute parzialmente anonime che sono garantite al sicuro dagli hack grazie all’implementazione di firme ad anello che oscurano le identità degli utenti senza che si sappia alcun input effettivo su di loro su base transazione per transazione, il tutto rimanendo completamente verificabili attraverso i controlli delle firme.

6. Solana

Solana è stata una delle migliori nel 2021, salendo la scala delle criptovalute fino a diventare la quinta criptovaluta più preziosa al mondo, con una capitalizzazione di mercato di 65 miliardi di dollari al 3 dicembre. Ampiamente pubblicizzata come una sfidante per Ethereum, Solana ha registrato un incredibile rendimento da inizio anno di oltre il 13.000%, passando da 1,61 dollari a 214 dollari, il maggior guadagno tra le criptovalute quest’anno. La criptovaluta Solana vanta una fiorente comunità di investitori che paragonano la tecnologia di solana a quella delle criptovalute più famose. Tieni presente, tuttavia, che Solana è relativamente nuova - è stata lanciata nel 2020 - quindi non è ancora stata dimostrata e può essere piuttosto volatile.

7. Cosmos

Cosmos è un altro concorrente di Ethereum (perché il valore Ethereum è diverso), ma con una funzionalità unica. Mira a raggiungere l'interoperabilità, la capacità di connettere vari blockchain insieme. La blockchain è alimentata dalla sua criptovaluta nativa ATOM, il 34° asset crittografico più grande, in crescita di oltre il 400% da inizio anno.

Per concludere

Le criptovalute da tenere d’occhio nel 2022 sono più d'una, e quello che è importante per prepararsi a investire in esse è controllare il loro andamento e ciò che le potenze dicono di loro. Di certo, c’è l’imbarazzo della scelta.