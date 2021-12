Rubriche



La migliore VPN per Android nel 2022

mercoledì, 15 dicembre 2021, 17:11

Cercare la migliore VPN per Android può essere una cosa impegnativa da fare. Per aiutarti, ecco la lista dei migliori servizi VPN per il tuo dispositivo Android.

Ma prima di questo, discutiamo alcune domande vitali. Hai davvero bisogno di una VPN per Android, per esempio?

Ho bisogno di una VPN per Android?

Tutti dovrebbero usare una VPN per Android. Si sente parlare di nuove vulnerabilità dopo ogni versione del sistema operativo, che non è probabile che cambi. Inoltre, ci sono un sacco di app losche su Google Play Store che possono iniettare malware o la registrazione dei dati. Anche alcune VPN per Android sono considerate pericolose!

Pertanto, hai bisogno di una VPN per Android se vuoi:

Nascondere il tuo indirizzo IP dall'ISP, dal governo e dagli hacker

Crittografare il tuo traffico in modo che nessuno sappia cosa stai scaricando o caricando

Proteggere i tuoi sforzi di torrenting

Sbloccare Netflix e altre piattaforme di streaming

Trovare prezzi migliori in altri paesi

Accedere a Facebook e ad altri siti bloccati al lavoro

È sicuro usare una VPN su Android?

Utilizzare una VPN su un dispositivo Android è sicuro se si evitano i provider loschi e malfamati. Ci sono un sacco di VPN gratuite per Android su Google Play Store che promettono no-logs, velocità elevate e Netflix. Ma la maggior parte di loro raccoglierà e venderà i tuoi dati a terzi, a volte aggiungendo anche una dose di annunci.

Tuttavia, se installi una VPN Android rispettabile con una rigorosa politica no-logs, puoi essere certo che sia sicura da usare.

Come funziona la VPN su Android?

Una VPN per un telefono Android si connette prima a un server VPN, nascondendo il tuo indirizzo IP. Solo allora la tua richiesta di aprire uno o un altro sito web viene completata. Nel frattempo, il tuo traffico viene criptato utilizzando un cifrario di livello militare. Questo significa che nessuno può vedere ciò che stai inviando o ricevendo, compresa la VPN stessa. Naturalmente, questo è vero solo se il provider è serio nel non raccogliere i log.

Le migliori VPN per dispositivi Android

NordVPN

NordVPN fornisce la stessa qualità che offre su un desktop sulla sua controparte Android. Questo lo rende uno dei migliori client VPN per Android sul mercato. Con velocità incredibili anche quando si tratta di dati mobili, questa VPN combina un buon equilibrio tra sicurezza e divertimento.

La sua rigorosa politica no-logs e le eccellenti caratteristiche di sicurezza ti terranno lontano dai pericoli. Inoltre, non richiede l'ultima versione di Android per funzionare senza problemi, in quanto è molto compatibile con una vasta gamma di versioni principali di Android. Questo significa che praticamente tutti gli utenti Android possono ottenere NordVPN e usarlo sui loro dispositivi.

Inoltre, puoi usare il tuo abbonamento su sei dispositivi alla volta, e se qualcosa non funziona, puoi contattare il supporto di NordVPN in live chat 24/7 per risolvere il problema.

Surfshark VPN

Non solo Surfshark offre una delle VPN Android più economiche, ma è anche una delle più avanzate in termini di funzionalità e sicurezza. Questo provider offre nessun log, nessuna fuga di notizie e la nuova funzione di spoofing GPS per tenerti sempre nascosto. Inoltre, grazie alla sua modalità di camuffamento, è possibile accedere a contenuti limitati in paesi censurati, come la Cina.

Incredibilmente facile da configurare e utilizzare, con questa VPN per Android, la privacy è a portata di clic. Nonostante un numero di server inferiore, una volta scaricato Surfshark, fornisce alcune delle migliori velocità sul mercato delle VPN per Android. Inoltre, sblocca Netflix, permette il torrenting e ha una chat dal vivo 24/7 affidabile.

Private Internet Access

Se stai usando la versione 4.1 o successiva di Android, Private Internet Access è un servizio eccellente che non delude né il mobile né il tablet. Questa è probabilmente l'unica VPN ad avere la sua politica no-logs provata in tribunale. Inoltre non ha perdite e fornisce opzioni di pagamento anonime.

Private Internet Access combina crittografia di livello militare, protocolli sicuri e una massiccia flotta di server per offrire una delle VPN più sicure e veloci per Android.

Questo provider è anche bravo a sbloccare Netflix e il torrenting. Installa Private Internet Access per beneficiare di 10 connessioni simultanee e prezzi contenuti.