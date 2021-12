Rubriche



Le Case di Gioco più antiche del mondo

mercoledì, 22 dicembre 2021, 08:39

Siamo ormai abituati a concepire i casinò come parte integrante delle nostre vite: li troviamo in ogni parte del mondo e in diverse piattaforme certificate. La loro particolarità è quella di offrire un’ampia gamma di giochi, di intrattenimento e servizi che possono essere utilizzati sia all’interno di una sala terrestre, ma anche attraverso una piattaforma online.

Ma oltre all’innovazione che caratterizza questo settore, c’è anche la tradizione, rappresentata da alcune strutture “storiche”. E tu, lo sai quali sono le Case di gioco più antiche al mondo? Lo scopriremo insieme di seguito, cercando di offrirti più informazioni possibili rispetto ai grandi colossi del gioco d’azzardo.

Casinò di Monte Carlo

Se pensiamo a Monte Carlo ci vengo in mente 2 cose: il Gran premio di formula 1 e il Casinò, due realtà degne del lusso sfrenato del Principato di Monaco. Qui il gioco d’azzardo è stato legalizzato nel 1850, anche se il Casinò è stato costruito nel 1853, anno in cui ha aperto i battenti in zona porto. Dopo quasi una decina di anni il casinò si è spostato nell’attuale struttura.

Rappresenta a oggi uno status symbol, ed è il luogo che accoglie non solo produzioni cinematografiche, ma anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo internazionale. E mentre impazzano i siti di scommesse sportive e piattaforme di casino esteri sul web, il Casinò di Monte Carlo resta una delle vere perle terrestri capaci di attirare milioni di giocatori da ogni parte del mondo.

Casino di Baden-Baden

Secondo quanto riportato da diverse leggende, pare che Napoleone in persona sia stato uno dei primi veri avventori del Casinò di Baden Baden, città tedesca situata nel sud ovest del Paese, famosa per essere una città termale. Il casinò è stato fondato tra il 1810 e il 1811 e se la matematica non è un’opinione sono oltre 200 anni di storia.

Prima della sua realizzazione sembra che il gioco venisse svolto all’interno di spazi segreti, nelle taverne di un hotel. Dopo una decina di anni è finalmente nata la sala da gioco che pur essendo all’interno delle vecchie strutture, ha sviluppato i suoi servizi per renderli al passo con i tempi. Vanta oltre un milione di giocatori ogni anno!

Casinò di Spa

Il Casinò di Spa è considerato in assoluto il più vecchio al mondo, perché è stato costruito nel 1763, e ancora oggi accoglie giocatori da ogni parte del mondo dalle 11 all’alba del giorno dopo. Spa è una cittadina che conta appena diecimila abitanti, nella regione della Vallonia, nel Belgio meridionale vicino al confine con la Germania e i Paesi Bassi.

Sul posto sono sempre arrivate tantissime persone grazie al turismo termale che casualmente coincide proprio con il suo nome. E si sa, che i turisti sono sempre particolarmente sorpresi davanti alla possibilità di tentare la fortuna al gioco: e quale miglior posto del casinò? Tra Roulette, Blackjack, Slot machine e i tornei Texas Hold'em Poker è possibile trovare tantissime soluzioni di pure intrattenimento. Per entrare però è fondamentale avere minimo 21 anni.

Casinò di Venezia

La città più amata dagli italiani, e soprattutto dai turisti stranieri: Venezia è nota nel mondo per la sua bellezza, storie e cultura, ma attira anche moltissimi appassionati di gioco d’azzardo. Il suo Casinò è uno tra i più particolari tra le case da gioco.

È stato fondato nel 1638 con una prima sede riconosciuta nel Ridotto di San Moisè. Nel 1938 invece è stato inaugurato il Casinò di Venezia al Lido per il periodo estivo; è stato però chiuso per un dissesto finanziario. Nel 1999 invece è stata aperta una nuova sede Ca' Noghera che è diventata in assoluto il primo casinò “americano” in Italia. Il suo prestigio è legato all’ampia scelta dei giochi, all’accessibilità e ai servizi di intrattenimento che offre ogni giorno ai suoi ospiti.

Conclusioni

Questi sono solo alcuni dei più “anziani”, storici e prestigiosi casinò, la cui storia viene perfettamente rappresentata dal successo che hanno ottenuto negli anni. Un successo che sembra continuare ancora ai giorni nostri!