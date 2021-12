Rubriche



Mercedes EQ, il futuro è sempre più green

martedì, 21 dicembre 2021, 13:09

Nel mondo Mercedes-Benz EQè diventata sinonimo di“Mobilità elettrica intelligente”. Seguendo l’esempio e il successo di questa linea di vetture, la Casa della Stella ha deciso che dal 2025 l’intera linea automobilisticasi convertirà all’elettrico. Già oggi è stata lanciata sul mercato un’ampia gamma di vetture targate EQ, che comprende la rete di bordo a 48 V conEQ Boost, gli ibridi plug-in e le auto elettriche a batteria o celle a combustibile.

Uno dei suoi assi nella manica è sicuramente la tecnologia digitale, insieme a una forte attenzione nei confronti del “green charging”. I clienti Mercedes EQ potranno così ricaricare la vettura grazie alla rete Mercedes me Charge, la più vasta che esista al mondo con oltre 175.000 punti di ricarica. L’energia proviene naturalmente da delle fonti energetiche rinnovabili.

Oltre alla progettazione, il nuovo trend dell’elettrico andrà a interessare anche la catena di montaggio. Oramai gli impianti necessari sono pronti, il che significa che già a partire dal 2022 in tre continenti la casa di Stoccarda assemblerà i modelli della sua linea EQ a impatto zero. Mercedes-Benz sarà una delle poche case automobilistiche a presentare un vantaggio ecologico in termini di emissioni.

Ma i vantaggi si traducono anche nei comfort che i nuovi modelli EQ offrono a passeggeri e conducente. Un primo esempio è sicuramente la possibilità di preclimatizzare l’abitacolo prima della partenza. È sufficiente attivare il timer, anche direttamente dallo smartphone con l’app Mercedes Me. È presente anche ECO, il sistema di assistenza alla guida, con cui si gestirà al meglio il consumo energetico e il supporto del motore a combustione interna, in base alla pavimentazione stradale e alle condizioni del traffico.

L’anno nuovo non è ancora iniziato e Mercedes-Benz ha già deciso di fare una promessa ai suoi affezionati clienti: lanciare sei nuove vetture, elettriche al 100% e a zero emissioni, entro il 2022, per arrivare così a disporre di otto modelli elettrici nella linea. L’obiettivo che la Casa della Stella si è prefissata consiste nel diventare leader nel settore della mobilità eco-friendly, scommettendo soprattutto sulla tecnologia delle batterie.

Altra peculiarità è il sistema di filtraggio dell’aria (HEPA), che verrà incorporato nella futura berlina elettrica EQS. Esso sfrutta gran parte dello spazio lasciato libero dall’assenza del motore a combustione sotto il cofano, massimizzando la qualità dell’aria nell’abitacolo, purificata da ogni polvere sottile. L'efficacia di HEPA è anche conforme alla norma DIN EN 1822, prima volta in assoluto nel settore automobilistico.

Paradigma della nuova linea di Mercedes-Benz è VISION EQS, presentata di recente al Salone di Francoforte. Si tratta di una vera e propria anticipazione delle grandi berline con motore elettrico. La sua silhouette, fluida e scultorea, è un matrimonio felice fra aerodinamica ed estetica. D’impatto i fari DIGITAL LIGHT, con 229 stelle luminose che vanno a formare una costellazione di luci posteriori, integrate e senza giunture. La mascherina del radiatore digitale presenta la prima matrice al mondo a essere composta da 188 LED singoli.