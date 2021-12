Rubriche



Notizie dal principale protagonista nel mercato degli appuntamenti online: Tinder Explore e video chat

giovedì, 16 dicembre 2021, 13:35

Gli utenti attivi dei siti di incontri probabilmente avranno notato che per molto tempo questi siti non hanno apportato alcuna modifica ai servizi offerti. Gli sviluppatori raramente sono andati a fare esperimenti rivoluzionari e hanno preferito non cambiare ciò che già funziona bene. Sorprendentemente, il coronavirus ha contribuito a far muovere le cose e ci sono diverse ragioni dietro a questo cambiamento di rotta.

In primo luogo, il mercato dei siti di incontri è cresciuto in modo significativo. Milioni di persone, a causa del lockdown e di altre restrizioni, hanno perso l'opportunità di incontrarsi dal vivo e sono passati agli incontri online.

In secondo luogo, il vecchio modus operandi di chi utilizzava servizi di incontri online, cioè mirato ad un’interazione minima online per poi incontrarsi dal vivo il prima possibile, è ormai alle spalle. Di fatto, le persone ora temono per la propria salute e sono più attente. Ora preferiscono esaminare meglio l'interlocutore prima di incontrarsi di persona.

In terzo luogo, le persone cominciano ad essere stanche degli swipe (scorrimento a destra e sinistra), “Mi piace” e corrispondenza alla “Ciao! Come stai?" Gli utenti hanno bisogno di più interattività, libertà e capacità di trovare l'abbinamento perfetto.

Così, la pandemia ha costretto i siti di incontri ad adeguarsi. Anche quei siti che sono rimasti immutati per anni e non si sono affrettati a di seguire la strada del cambiamento. Ad esempio, Tinder, Badoo e i loro servizi analoghi.

Tinder Explore e altre innovazioni inaspettate dei servizi di incontri

Recentemente, gli sviluppatori di Tinder hanno annunciato l'introduzione della funzione di chat video e ora hanno presentato un'ulteriore novità: Tinder Explore. Una delle caratteristiche principali del nuovo strumento è la ricerca degli utenti per interessi. Questo, rende più facile trovare persone con si ha molto in comune. Sono disponibili le categorie "Gourmet", "Gamers", "Music Lovers" e altro ancora.

Tuttavia, Tinder Explore non si limita solo alle ricerche basate sugli interessi. Questo è un aggiornamento davvero importante del sito, che include alcuni strumenti più sui generis:

Tinder Vibes — un sistema unico che analizza e concilia i profili degli utenti mettendo insieme quelli che mostrano compatibilità.

Swipe Night — una serie interattiva in cui gli utenti possono decidere il destino degli eroi e controllare le loro azioni. Alcune delle tue scelte appariranno sul tuo profilo Tinder e saranno condivise con altri membri.

Hot Takes — un gioco online in cui puoi chattare con altri utenti di Tinder per un breve periodo, anche se non hai un "match" (simpatia reciproca).

Tutto questo è una tendenza positiva che altri siti e app di incontri stanno prontamente adottando. Tuttavia, ci sono dei “ma” da tenere in considerazione. Ad esempio, la chat video in Tinder è un servizio a pagamento e se non sei pronto a spendere soldi per l'opportunità di chattare tramite collegamento video con persone interessanti, questa opzione semplicemente non funzionerà per te. Perché si dovrebbe pagare quando molti servizi offrono una funzione simile gratuitamente o comunque economicamente più conveniente?

Omegle e i suoi siti analoghi: videocomunicazione facile senza limiti

Tinder, ad esempio, è un sito piuttosto limitato in termini di funzionalità e disponibilità di funzioni gratuite e più si va avanti, più la situazione peggiora. Solo le funzionalità di base sono disponibili gratuitamente. Di fatto, per sfruttare appieno le capacità di Tinder, devi comunque acquistare un account premium. Non sorprende che gli utenti siano alla ricerca di siti analoghi più convenienti.

Quando si tratta di chat video online, viene immediatamente in mente Omegle. Prima della comparsa di questo sito, tali servizi semplicemente non esistevano. Inoltre, Omegle ha diversi vantaggi evidenti:

La piattaforma è completamente gratuita e non richiede l'acquisto di un account premium per accedere a tutte le funzionalità. Per gli utenti è disponibile un filtro della lingua, che restringe parzialmente l'area di ricerca. Puoi cercare interlocutori per interessi semplicemente aggiungendoli ad un campo specifico. Per gli studenti universitari è disponibile una sezione a parte, dove è possibile trovare interlocutori della stessa sede universitaria. Omegle può essere utilizzato anche da adolescenti di età superiore ai 13 anni, ma solo con il permesso dei genitori e sotto la loro supervisione.

Naturalmente, anche Omegle ha i suoi punti deboli. La moderazione qui è piuttosto mediocre, non esiste un filtro di genere e nessun filtro di geolocalizzazione preciso. Non c'è nemmeno un'app mobile, solo una versione web e il sito stesso sembra piuttosto obsoleto. Pertanto, gli utenti sono sempre più alla ricerca di alternative a Omegle in grado di offrire più funzionalità e strumenti utili al fine di trovare interlocutori interessanti. Ce n’è un numero più che sufficienti oggi: chatrandom.com, shagle.com, omegletv.chat/it, ome.tv e altri.Queste piattaforme offrono opzioni molto più interessanti: filtri di genere e geografici, maschere AR, chat room per interessi e molto altro.

Le alternative di Omegle spesso combinano le funzionalità di una classica chat roulette ad un sito di incontri, permettendoti di non lasciare tutto al caso ma di decidere con quali utenti connetterti e data la rapidità con cui si stanno sviluppando le tecnologie Internet, molto presto questi analoghi raggiungeranno un livello qualitativamente nuovo. I siti di incontri classici al 100% continueranno a implementare la funzione di chat video, perché la domanda è molto alta. Basti pensare che Tinder, il quale non delizia così spesso gli utenti con funzionalità nuove e originali, ha iniziato a cambiare in modo così attivo, altri seguiranno il suo esempio. È solo una questione di tempo.

Riassumiamo

Siamo alla vigilia di grandi cambiamenti nel settore degli appuntamenti online. Solo nell'ultimo anno, i più grandi siti di incontri hanno presentato molte funzioni aggiornate. Inoltre, sono emerse dozzine di nuove entusiasmanti piattaforme, inclusi siti di nicchia e app di appuntamenti. Sicuramente nel prossimo futuro vedremo molte altre innovazioni uniche che cambieranno l'industria degli incontri online.

Nel frattempo, ti consigliamo di considerare le diverse opzioni disponibili, provare le loro funzionalità e scegliere quella più adatta a te, ma soprattutto di non limitarti a un solo sito web o app. Più siti usi, maggiori sono le possibilità di incontrare la persona con la quale vuoi legare il tuo destino. Vi auguriamo buona fortuna e solo piacevoli conoscenze su Internet!