Viaggiare risparmiando con un ESTA

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:05

Gli Stati Uniti sono una meta molto amata dagli italiani. Che sia per una vacanza o un viaggio d’affari, c’è sempre un buon motivo per fare visita ai nostri amici oltreoceano. Il viaggio, però, può diventare molto costoso tra biglietti e alloggio, per non parlare del visto. Anche in questo caso, però, ci sono soluzioni per risparmiare, per esempio, richiedendo un ESTA.

Il visto per gli Stati Uniti

Gli USA vantano uno dei sistemi nazionali di visti più sviluppati al mondo, con più di 185 tipologie previste, che variano da visti turistici a visti specifici per chi rientra dell’Accordo NAFTA o per operatori religiosi, fino a visti per transito e scalo e molti altri. In sostanza, esistono visti per qualsiasi finalità, anche per un viaggio d’affari. È facile pensare che per accedere agli Stati Uniti sia sempre necessario un visto. Tuttavia, per i cittadini italiani esiste anche un’altra possibilità: l’ESTA.

L’ESTA

L’ESTA fa parte del programma statunitense Visa Waiver, noto anche come sistema ESTA. I cittadini dei 40 Paesi partecipanti non hanno necessariamente bisogno di un visto per entrare negli USA, ma possono richiedere un ESTA online, senza doversi recare presso l’ambasciata o il consolato. In generale, questa possibilità è concessa solamente ai Paesi che intrattengono rapporti stretti con gli Stati Uniti, tra cui proprio l’Italia, i cui cittadini possono recarsi in America muniti di un ESTA.

Il programma ESTA presenta una serie di vantaggi, il che lo rende particolarmente interessante per i numerosi Paesi che partecipano o intendono partecipare. Innanzitutto, l’ESTA è molto più economico della maggior parte dei visti per gli USA. Per una vacanza o un viaggio d’affari, l’ESTA è senza dubbio l’opzione meno costosa. Inoltre, gli ESTA vengono approvati molto più velocemente, a volte addirittura il giorno stesso o persino dopo qualche ora. L’elaborazione di una richiesta di un visto, invece, può durare settimane, a volte mesi.

Non servono appuntamenti in ambasciata

Come già detto, l’ESTA si richiede online, senza dover fissare un appuntamento in ambasciata, anche dopo l’approvazione dell’ESTA. Non occorre, quindi, attendere la convocazione dell’ambasciata per un colloquio o per fornire le impronte digitali. Tutto si svolge online, il che costituisce un grande punto a favore dell’ESTA. A volte, infatti, raggiungere l’ambasciata è dispendioso sia in termini economici che di tempo.

L’ESTA si richiede compilando il modulo di richiesta online. Bastano generalmente tra i cinque e i dieci minuti per la compilazione. Occorre poi effettuare il pagamento e attendere che la domanda sia presa in carico. In genere l’ESTA viene approvato il giorno stesso. L’ESTA non è un documento cartaceo e non occorre stamparlo, perché viene associato elettronicamente al passaporto del richiedente. All’imbarco, quindi, basta esibire il passaporto per la scannerizzazione.

Tutti i cittadini italiani possono richiedere un ESTA?

Teoricamente tutti i cittadini italiani possono richiedere un ESTA. Tuttavia, ci sono alcuni requisiti da rispettare prima di presentare la propria domanda. L’ESTA non è concesso a chi si è recato in Siria, Irak, Sudan, Iran, Corea del Nord, Libia, Yemen o Somalia dopo il 2011 e a chi è stato incriminato per reati a danno di un altro individuo o per possesso, utilizzo e spaccio di sostanze stupefacenti.

Per riassumere, l’ESTA è senza dubbio l’opzione più economica per i cittadini italiani diretti negli USA, ma prima di presentare la richiesta è bene verificare che si soddisfino i requisiti, per evitare di spendere inutilmente per una domanda che verrà sicuramente respinta.