Azioni e investimenti: l'attenzione degli investitori resta alta su Amazon

lunedì, 3 gennaio 2022, 17:22

Dopo un 2020 record e un ottimo inizio di 2021, nel secondo semestre 2021 il titolo Amazon ha registrato un trend negativo legato soprattutto a due fattori. Il primo è stato l’aumento dei costi per il gigante di Seattle, un incremento che nonostante le performance positive del business ha portato a una trimestrale al di sotto delle attese. Il secondo invece è legato alle difficoltà nell’approvvigionamento, in grado di compromettere non solo Amazon ma anche altri colossi come Apple.

Ovviamente gli occhi degli investitori continuano ad essere puntati su Amazon, un’azienda globale che nonostante l’addio alla carica di CEO da parte di Jeff Bezos è ancora oggi una delle imprese più interessanti sul mercato. Il titolo in borsa è cresciuto quasi il 7% quest’anno, registrando però un calo dell’1,55% negli ultimi sei mesi, una correzione legata anche alla recente sanzione dell’AGCOM da oltre 1 miliardo di euro ai danni di Amazon per violazione delle leggi sulla concorrenza.

La debolezza del titolo potrebbe essere temporanea, infatti come segnalato dal nuovo CEO Andy Jassy, le difficoltà a trovare operatori per nuove assunzioni, l’incremento dei costi e il rallentamento dei fornitori sono problemi che peseranno per alcuni mesi. Tuttavia Amazon rimane un’azienda con ottimi fondamentali, possiede una liquidità considerevole per aggredire il mercato e soprattutto dispone di tecnologie di punta in molti settori, soprattutto nel cloud aziendale attraverso Amazon Web Services.

Azioni Amazon: ecco cosa bisogna valutare prima di investire

Secondo l’analisi approfondita proposta sul portale tradingonline.it, gli investimenti in azioni Amazon devono essere valutati con attenzione in questo momento, informandosi bene e partendo sempre dall’analisi tecnica e fondamentale del titolo. Innanzitutto bisogna tenere conto del boom di Amazon tra il 2020 e il 2021, una crescita significativa favorita dall’aumento record degli acquisti online dettato dalla pandemia di Covid-19 e dal lungo lockdown.

Oggi il mercato sconta inevitabilmente un rallentamento, ad ogni modo secondo molti analisti potrebbe presto stabilizzarsi e riportarsi su un livello di crescita più moderato ma comunque costante. Amazon deve fare i conti anche con una competitività in aumento, specialmente nel settore del cloud computing con il possibile acquisto di Cerner da parte di Oracle per 30 miliardi, operazione che potrebbe fornire un vantaggio importante all’azienda texana.

La sfida infatti non è tanto con eBay, nonostante l’azienda californiana abbia messo a segno una crescita di oltre il 24% nel 2021, ma con le società di servizi tecnologici per le imprese come Oracle e Microsoft. Allo stesso tempo Amazon ha diversi punti di forza, tra cui l’abbonamento Prime che garantisce al gruppo di Seattle fondi costanti per investimenti, acquisizioni e progetti di sviluppo, con un ecosistema di servizi multimediali che vanno da Prime Video a Twitch.

Per ora molti investitori rimangono long sulle azioni Amazon, confermando la fiducia nell’azienda di Jeff Bezos. Nonostante la concorrenza in aumento, infatti, Amazon mantiene ancora una posizione di leadership nel campo del cloud. Inoltre sta investendo sempre di più nell’apertura di store fisici, una strategia che potrebbe portare l’azienda statunitense ad aggredire il mercato della vendita al dettaglio, oggi dominato da gruppi come Walmart e Costco.

Trading online o lungo termine: come investire su Amazon oggi?

In base alle proprie valutazioni sul titolo Amazon è possibile decidere quale approccio adottare. Chi fosse convinto delle potenzialità di crescita dell’azienda può mettere le azioni Amazon in portafoglio, investendo sul lungo termine nell’ottica di un aumento della quotazione. In alternativa è possibile speculare sulle variazioni del prezzo con il trading CFD, una modalità che consente di investire sia al ribasso sia al rialzo con posizioni long e short.

Naturalmente è possibile avere il titolo Amazon in portafoglio e operare lo stesso nel breve termine con i CFD, una strategia adottata da molti investitori per tutelare le posizioni di lungo periodo con investimenti di protezione del capitale di breve termine. Ad ogni modo, bisogna sempre iniziare l’analisi dagli insight offerti dai grafici e dallo studio dei fattori macroeconomici, per essere in grado di prendere decisioni consapevoli e capire come investire.