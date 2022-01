Rubriche



Massa-Carrara: la provincia che ha dato i natali a tanti calciatori famosi

martedì, 25 gennaio 2022, 13:44

Da Bernardeschi passando per Buffon: i campioni toscani non mancano!

In Italia c’è una provincia che può vantare un primato non da poco, che ha a che fare con lo sport e in particolare con il calcio. Questa provincia è Massa-Carrara, e il suo primato è aver dato i natali a più calciatori famosi che hanno lasciato il segno, non solo giocando in Serie A, ma anche scrivendo importanti pagine sportive. Non tutti loro chiaramente, ma alcuni sì, e ve ne parleremo tra poco. Vi anticipiamo che tra questi “eroi” ci sono sicuramente loro: Bernardeschi e Buffon. Nati entrambi a Carrara, non smettono di stupire grazie a carriere costellate di successi e trofei.

L’attaccante della Juventus/campione d’Europa, ma non solo lui

Bernardeschi è un vanto per tutta la città di Carrara, non solo perché gioca nella Juventus, finalmente da titolare, ma anche perché è campione d’Europa con la Nazionale italiana. Ex promettentissimo calciatore della Fiorentina, Federico prima di “conquistare” la Vecchia Signora ha dovuto lavorare molto, perché non tutti gli allenatori bianconeri che si sono succeduti hanno avuto un debole per lui, per usare un eufemismo; tranne Allegri che crede molto nel 27enne, non ricordiamo un Sarri o un Pirlo pronti a fare di tutto per schierarlo in campo! La provincia di Massa-Carrara non ci ha “regalato” solamente l’attaccante della Juve, ma anche altri talenti meno conosciuti, ma comunque dal talento cristallino, come Kabashi del Como, Belloni della Lucchese e Benedini della Carrarese. Dopo aver sentito questi nomi forse sarete un po' perplessi, perché probabilmente vi aspettavate un elenco di giocatori del calibro di Bernardeschi. Tenete però presente che Kabashi da almeno due anni a questa parte è seguito da più squadre di A – le cosiddette medio-piccole – dunque non è impossibile pensare che un giorno possa militare nel massimo campionato di calcio italiano. Già il fatto che dal Renate sia passato al Como dimostra come Elvis stia crescendo; e non ha ancora 30 anni, dunque può sperare di fare carriera. Da questo ragazzo nativo di Massa onestamente ce lo aspettiamo.

Un portiere, una leggenda

Oltre a Bernardeschi, Kabashi Belloni e Benedini, c’è un altro sportivo, stavolta conosciuto in tutto il mondo e nato a Carrara, che non possiamo non menzionare. Stiamo parlando di Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, oggi a Parma per difendere i pali dei Ducali, che nonostante i 43 anni di età è ancora uno specialista del suo ruolo, tanto che, volendo, sarebbe ancora in grado di fare la differenza, magari in Serie A, torneo dove potrebbe benissimo rigiocare. Ovviamente è un qualcosa di estremamente difficile – a meno che il Parma non ottenga una promozione che vista l'attuale classifica di B avrebbe del clamoroso – ma se dovesse succedere siamo certi che gli scommettitori si affiderebbero alle risorse tecniche dei gialloblu per approfittare dei migliori bonus Betfair in circolazione. Nel calcio, si sa, tutto può succedere, anche che il prossimo anno una leggenda tra i pali come Gianluigi possa ritornare in A. Chissà. Campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2012 con la Nazionale italiana, Buffon in carriera ha vinto tutto, tranne la Champions League, per lui un sogno divenuto incubo anno dopo anno; l’averla sfiorata e mai alzata al cielo è un qualcosa che tutt’ora lo condiziona. Pur sempre una piccolezza – se vogliamo ben vedere – davanti a una carriera che pochi calciatori professionisti possono vantare. A 43 anni non ci pensa proprio a fermarsi, e questa cosa gli fa onore, prima come uomo e poi come sportivo.

La valorizzazione e l’importanza del territorio a livello sportivo

La provincia di Massa-Carrara non ha solamente dato i natali ai giocatori di cui vi abbiamo parlato finora, ma ha anche permesso loro di crescere con il pallone tra i piedi. La valorizzazione e l’importanza del territorio a livello sportivo – in questo caso provinciale – è stata nel caso di Bernardeschi e Buffon la molla che ha dato la spinta alle loro carriere, iniziate rispettivamente nelle Giovanili dell’Atletico Carrara e del Parma.