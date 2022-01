Rubriche



Mercati finanziari: ecco gli asset da monitorare per fare trading online oggi

martedì, 25 gennaio 2022, 10:32

Nel corso degli ultimi due o tre anni c'è stato un vero e proprio boom del trading online. I broker hanno registrato netti aumenti sia per quanto riguarda il numero degli utenti iscritti che per quanto riguarda il volume delle operazioni concluse ogni giorno sulle loro piattaforme. L'esplosione delle criptovalute, i miglioramenti tecnologici, le restrizioni causate dalla pandemia: sono tanti i fattori che hanno spinto sempre più persone ad affacciarsi sui mercati finanziari.

La crescente passione per gli investimenti online non viene scalfita più di tanto dallo scenario attuale particolarmente complesso. È vero che l'economia sta crescendo con forza, ma è altrettanto vero che l'inflazione che viaggia a livelli altissimi, la comparsa della variante omicron ed i possibili interventi delle banche centrali creano non poca incertezza. In un contesto del genere è fondamentale riuscire ad individuare gli asset da seguire con attenzione.

Accesso ai mercati finanziari per tutti grazie al trading online

Il trading online può essere visto come una via di accesso privilegiata verso i mercati finanziari. Chiunque può iniziare ad investire: basta essere dotati di un dispositivo connesso ad internet per creare un conto di trading e cominciare a fare le proprie mosse. Inoltre, a differenza di quanto accade con sistemi di investimento più tradizionali, la negoziazione di titoli e strumenti sulle piattaforme dei broker può essere fatta anche con capitali contenuti.

Chiaramente per riuscire ad ottenere dei buoni risultati da questa attività è necessario un approccio corretto. Lo studio ed il continuo aggiornamento sono elementi di cui un trader non può fare a meno. A questo proposito, un valido supporto arriva da tradingonline.net , portale specializzato che con le sue guide, le sue recensioni ed i suoi approfondimenti aiuta gli utenti a muoversi nel mondo degli investimenti online.

Titoli da seguire con attenzione sul mercato azionario

Dopo essersi preparati, aver scelto con estrema attenzione il proprio broker di riferimento ed aver aperto il suo account, il trader deve riuscire ad individuare quali sono gli asset da tenere d'occhio. Chi ha seguito le notizie provenienti dai mercati si sarà sicuramente accorto delle grandi performance registrate sul mercato azionario. Sono ormai due anni che i listini viaggiano ad ottimi ritmi: secondo gli analisti c'è ancora un discreto margine di crescita, prima che si arrivi al rallentamento ed alla stabilizzazione.

Ci sono comunque diversi comparti che meritano di essere seguiti con estrema attenzione. Il settore energetico è l'osservato speciale (si pensi che il petrolio nel giro di poche settimane ha guadagnato il 30%), ma vanno seguiti anche i titoli tecnologici, il comparto automotive e tutte le attività collegate alla green transition. Dal punto di vista geografico, le azioni europee e quelle giapponesi si fanno preferire a quelle USA, dove la crescita economica ha già raggiunto un livello superiore.

Criptovalute e materie prime: quali sono i migliori asset del momento?

Gli ultimi anni hanno mostrato la crescita di un asset molto particolare, le criptovlaute. Il 2021 è stato l'anno dei record, anche se si è chiuso con una importante flessione. Il Bitcoin è la moneta digitale più famosa ed è pure quella più seguita: alcuni analisti sono convinti che possa riprendere presto la sua marcia per puntare verso quota 75.000 dollari, ma ci sono anche altri progetti più o meno emergenti che andrebbero monitorati. Ci si attendono grosse novità dall'Ethereum.

Per quanto riguarda le materie prime bisogna fare una riflessione abbastanza profonda. La pandemia ha letteralmente rivoluzionate la domanda dei consumatori e non si può trascurare l'attuale crisi degli approvvigionamenti. Come detto, il petrolio sta volando, ma il 2022 dovrebbe essere (finalmente) l'anno delle energie rinnovabili. In ottica di lungo periodo dovrebbe tornare a fare la voce grossa l'oro; interessanti anche le materie prime agricole, con la grande domanda della Cina che almeno per i primi mesi dell'anno dovrebbe far salire le quotazioni di grano, mais, soia e simili.