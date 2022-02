Rubriche



Sul traforo della Foce interviene l'ingegner Benatti: "Non si può liquidare un'opera così importante"

venerdì, 4 febbraio 2022, 19:37

di roberto benatti

Non prediligo repliche pubbliche a polemiche espresse solo per faziosa contrapposizione partitica, alla quale, penso si dovrebbe rispondere più con la dialettica politica nelle preposte sedi istituzionali che non dalle pagine dei giornali. Ma premesso questo, credo che non si possa comunque pensare di liquidare un’opera infrastrutturale, che darebbe un indiscutibile valore aggiunto a tutto il nostro territorio, (peraltro già riconosciuto anche dai sindaci Zubbani e Pucci a seguito della presentazione del progetto nel 2010) motivandone la bocciatura per i risultati minimali che se ne otterrebbero. Ciò non corrisponde al vero in quanto i risultati sarebbero:

-Agevolazione del transito veicolare giornaliero: 10592 ossia 882 veicoli/ora (dato Gennaio 2016 con incremento raddoppiato rispetto ai 5510 del Gennaio 2010).

-Riduzione tempo di percorrenza: 5 minuti, con risparmio energetico di 1.524.240 €/anno.

-Riduzione CO2 emessa da 4 kg/giorno a 1,84 kg/giorno

-Eliminazione di 4 tornanti pericolosi, lato Carrara, e altre 9 strette curve con pendenze fino al 13%.

-Maggior sicurezza di percorribilità, con una prevedibile riduzione degli incidenti (feriti per incidenti 591 e morti 8 - dato al 2008 fonte Amministrazione Provinciale).

La posizione ostruzionistica del M5s testimonia sia l’ignoranza circa lo studio del progetto e dei benefici che deriverebbero, sia il giudizio sommario con il quale la maggioranza del Comune di Carrara intenderebbe archiviare gli annosi studi tecnici e le analisi socio economiche che caratterizzano il progetto stesso.

Non si possono certo negare le ovvie urgenze che per ogni territorio devono essere affrontare di volta in volta, a seguito delle circostanze che caratterizzano i vari mandati elettorali che si succedono, ma è altrettanto vero che non si può negare che ogni vita umana abbia un valore estremamente superiore a qualsiasi interesse politico ed elettoralistico. E se un’opera infrastrutturale può servire a salvare anche una sola vita, questa vale più di ogni altro intervento teso a mitigare le diverse urgenze territoriali. Si tratta ovviamente di saper distinguere le diverse priorità, con capacità di valutazione nel qualificarne l’entità. A meno che per questa maggioranza abbia più valore tappare qualche buca sulle strade cittadine, o assumere qualche persona in più piuttosto che salvare delle vite umane. Ma allora anche gli interventi sul Ponte Morandi, sul viadotto di Albiano Magra, o peggio l’indignazione nazionale per le morti sul lavoro su cui tutte e forze politiche indistintamente piangono, si dovrebbero forse piegare all’interesse di una parte politica che si contrappone a un’altra. E non si può dubitare che il M5s possa fare eccezione. Il lato umano e personale, socialmente assunto e protetto, non dovrebbe essere l’obiettivo etico, prima che politico e amministrativo, del servizio collettivo delle pubbliche istituzioni, specie di quelle che operano sul territorio, a diretto contatto con il popolo rappresentato?

(ING. ROBERTO BENATTI, PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI " A. DE GASPERI " DAL 2010 AL 2016, AUTORE DEGLI STUDI SUL PROGETTO DEL TRAFORO DELLA FOCE)