I risultati dei nuotatori dei centri Sport Management nella seconda prova della Coppa Tokyo

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:24

L'Apuania Carrara non aveva mai vinto in casa dell'Aon Milano Sport, neppure due stagioni fa, in occasione dell'ultimo dei suoi quattro scudetti

domenica, 22 dicembre 2019, 18:40

Massese che torna nella parte medio alta della classifica e ora si deve ancora stabilizzare, vedremo domenica col Tau se la squadra di Gassani riesce a fare il salto di qualità

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:36

Oggi l'US Massese 1919 ha fatto visita al reparto pediatria del NOA, la squadra coi suoi dirigenti, hanno portato regali al reparto ad ogni bimbo singolarmente e poi diversi giochi per la loro ludoteca

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:12

Domani ultima partita del girone di andata di serie A2 di calcio a 5 tra Città di Massa e Gisinti Pistoia. Un derby tutto toscano. Come ad ogni match contro il Futsal Pistoia il Città di Massa è sempre molto carico, non sarà una partita in cui infatti entrambe le...

giovedì, 19 dicembre 2019, 22:58

Sabato l'Apuania Carrara Tennistavolo incontrerà, alle ore 16 a Milano, la locale squadra appaiata al secondo posto in classifica

martedì, 17 dicembre 2019, 14:43

Sabato sera battendo in semifinale le Sirene Milano, campionesse italiane in carica, con il punteggio di 28 a 18 le esordienti Unicorns centrano la finale nel Campionato italiano femminile di American Football e giocheranno il loro primo Rosebowl, sabato 4 Gennaio 2020 allo Stadio Vigorelli di Milano