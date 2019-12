La Massese al NOA in sostegno ai bambini

Altri articoli in Sport

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:12

Domani ultima partita del girone di andata di serie A2 di calcio a 5 tra Città di Massa e Gisinti Pistoia. Un derby tutto toscano. Come ad ogni match contro il Futsal Pistoia il Città di Massa è sempre molto carico, non sarà una partita in cui infatti entrambe le...

giovedì, 19 dicembre 2019, 22:58

Sabato l'Apuania Carrara Tennistavolo incontrerà, alle ore 16 a Milano, la locale squadra appaiata al secondo posto in classifica

martedì, 17 dicembre 2019, 14:43

Sabato sera battendo in semifinale le Sirene Milano, campionesse italiane in carica, con il punteggio di 28 a 18 le esordienti Unicorns centrano la finale nel Campionato italiano femminile di American Football e giocheranno il loro primo Rosebowl, sabato 4 Gennaio 2020 allo Stadio Vigorelli di Milano

domenica, 15 dicembre 2019, 18:53

Per i ragazzi di mister Gassani altra delusione, questa volta i nuovi innesti non hanno dato quel qualcosa in più come sette giorni prima, la Massese gioca una buona partita ma è il Montecatini a portare a casa i tre punti, essendo squadra più precisa e attenta

sabato, 14 dicembre 2019, 23:22

Arriva proprio nel finale l'ennesima beffa per la Carrarese che, dopo una sofferta e dura partita, conduceva meritatamente per uno a zero, ma dopo il miracolo di Forte sull'ultimo angolo arrivava il gol di Momente'

giovedì, 12 dicembre 2019, 18:54

E’ tutto pronto per l’inizio della Champion’s Dream cup: importante competizione internazionale di danza sportiva per le categorie standard e latini, organizzata dalla ASD Florence Dance Academy