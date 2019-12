Le Apuania Unicorns sbarcheranno al Rosebowl 2019

Altri articoli in Sport

domenica, 15 dicembre 2019, 18:53

Per i ragazzi di mister Gassani altra delusione, questa volta i nuovi innesti non hanno dato quel qualcosa in più come sette giorni prima, la Massese gioca una buona partita ma è il Montecatini a portare a casa i tre punti, essendo squadra più precisa e attenta

sabato, 14 dicembre 2019, 23:22

Arriva proprio nel finale l'ennesima beffa per la Carrarese che, dopo una sofferta e dura partita, conduceva meritatamente per uno a zero, ma dopo il miracolo di Forte sull'ultimo angolo arrivava il gol di Momente'

giovedì, 12 dicembre 2019, 18:54

E’ tutto pronto per l’inizio della Champion’s Dream cup: importante competizione internazionale di danza sportiva per le categorie standard e latini, organizzata dalla ASD Florence Dance Academy

giovedì, 12 dicembre 2019, 08:54

Due belle vittorie e primato stagionale per le formazioni di serie D dell'Apuania Carrara Tennistavolo, felici i dirigenti della squadra. Ecco nel dettaglio i risultati

mercoledì, 11 dicembre 2019, 09:17

Prosegue in maniera positiva il cammino delle squadre di serie C dell'Apuania Carrara Tennistavolo, a fine girone di andata vittoria a Pisa per la quinta squadra della nostra provincia e vetta sempre in concomitanza con Lucca, secondo posto in classifica e vittoria a Forte dei Marmi invece per la formazione...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 09:16

Dopo molti anni l'Apuania Carrara Tennnistavolo ha ripreso a svolgere un campionato femminile. Il progetto sportivo ha preso corpo l'anno scorso e quest'anno, finalmente, il sodalizio carrarese ha iniziato il cammino in campo femminile, iniziando dalla serie C regionale