Sport



Ottimo secondo posto per Palomba nel torneo regionale di Firenze

martedì, 24 dicembre 2019, 15:55

di mario ceccarelli

Si è svolto a Firenze il secondo torneo giovanile regionale di tennistavolo valevole per la qualificazione ai campionati italiani di settore. Tanta esperienza per i ragazzi dell'Apuania. Vediamo nel dettaglio come sono andati.

Nel settore per ragazzi, con al via 20 partecipanti, Rolandi Leonardo, Menconi Diego, Savinelli Luca e Tedesco Andrea, pur essendo alla loro prima esperienze agonistica si sono ben distinti, anche se, purtroppo, non sono riusciti a passare il girone preliminare per accedere al tabellone finale ad eliminazione diretta. Nel settore Allievi invece 16 iscritti, Manfroni Nicola e Bardi Sebastiano non sono riusciti a superare il girone preliminare nonostante il buon gioco espresso nelle partite disputate.

Infine nel settore Junior, con 30 partecipanti, Palomba Giacomo (testa diserie numero 2) passa il girone come primo, poi successivamente nel tabellone ad eliminazione diretta superava vari avversari fino a raggiungere la finale dove cedeva all'aretino Cerofolini, nella stessa gara Matteo Fruzzetti passa il girone come primo e nel tabellone ad eliminazione diretta perde in semifinale piazzandosi al terzo posto.

Moderatamente soddisfatto il responsabile del settore giovanile Alex Glogogeanu: "Mi è piaciuto l'atteggiamento sul campo anche se non sono arrivate le vittorie".