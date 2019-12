Sport



Positivo il bilancio del 2019 per l'Apuania Tennistavolo

venerdì, 27 dicembre 2019, 14:10

di mario ceccarelli

L'anno solare 2019 è terminato, sportivamente parlando per l'Apuania Carrara Tennistavolo è quindi tempo di fare un consuntivo e, come è normale che sia, durante l'anno ci sono state luci e ombre, lati positivi e negativi, ebbene abbiamo interpellato i dirigenti societari che ci hanno, per alcuni versi, sorpreso, in quanto abbiamo trovato una struttura societaria più tesa a cercare di trovare soluzioni per migliorare i lati deboli che ad esultare ed a essere autoreferenziale per i traguardi raggiunti.

Cominciano dalle parole del presidente Guglielmo Bellotti: "Stiamo cercando di migliorare e rendere ottimali i rapporti con le istituzioni cittadine, con le realtà economiche imprenditoriali locali per avere sempre più sostegno alla nostra attività, col Coni, la stampa e le strutture federali, quest'anno abbiamo perso nella semifinale scudetto in maggio, successivamente abbiamo reimpostato la squadra di serie A1 confermando il bielorusso Sasha Khanin ed inserendo il giovane emergente Gabriele Piciulin, l'esperto sloveno Bojan Tokic ed attualmente, dopo la seconda di ritorno, siamo al secondo posto in classifica alla spalle del forte Messina che non ha badato a spese per riconfermarsi campione, noi facciamo quello che possiamo certo che se avessimo più sostegno localmente potremmo avere più possibilità e costruire formazioni più competitive".

Il vicepresidente Marco Lavaggi invece pone la sua attenzione su due aspetti: "In relazione alle criticità abbiamo la necessita e stiamo cercando di farlo, di migliorare l'organizzazione societaria interna, date le molteplici attività nelle quali siamo impegnati, inoltre abbiamo incrementato i rapporti con le istituzioni scolastiche, fra gli aspetti positivi quest'anno abbiamo avviato il progetto con gli 'special olimpics' in stretta collaborazione con l'A.PO.DI. e riattivato il settore femminile che era fermo da parecchi anni".

Il responsabile della segreteria Alessandro Merciadri ci parla poi dei campionati di serie A2, B1, B2 e C1: "In serie A2 ci hanno messo nel girone nord, un girone meno dispendioso ma tecnicamente difficile, alla fine del girone di andata abbiamo 9 punti, tuttavia la strada per la salvezza è ancora lunga (stimata a quota 13) e dovremo fare la massima attenzione, Alberto Margarone, Alessandro Soraci e Matteo Petriccioli sono consci delle difficoltà. Il team di serie B1 non riesce ad ingranare anche per alcune defezioni dell'ultima ora, è ancora a quota zero e siamo molto preoccupati, nonostante l'impegno profuso da Betti, Carcciolo, Petriccioli e Domenichini. In serie B2 alla fine del girone di andata siamo attualmente primi in classifica con 7 vittorie consecutive e siamo molto contenti delle prestazioni di Rocco Conciauro, Matteo Fruzzetti e Alex Glogogeanu. La serie C1 è infine la vera sorpresa dell'annata, siamo sorprendentemente secondi in classifica con sei vittorie su sette grazie alle ottime prestazioni del giovane Giacomo Palomba, che sta lentamente e progressivamente migliorando, dell'esperto e solido Angelo Teatino, del forte Yin Jihong e di Nicola Bemi, ancora non stabile nelle sue prestazioni".

Giancarlo Betti ci fa invece il punto sui campionati regionali di serie C2, D1 e D2: "In serie C2 abbiamo 10 punti, frutto di quattro vittore ed una sconfitta, buone le prestazioni di Daniele Di Leva, Marco Campanini, Daniele Volpi e Gabriele Alberti, tuttavia ci necessitano ancora 4 punti ai fini salvezza, in un girone a 7 dove solo l'ultimo andrà ai play-out. In serie D1 stiamo disputando un ottimo campionato siamo primi classifica con 14 punti, finora bravi sono stati Armando Zuanigh, Tachi Masaaki, Ioana Corburean e Pietro Gervastri. In serie D2 siamo sorprendentemente primi con sei vittorie su sette incontri, bravi finora sono stati Matteo Garbini, Alessandro Merciadri, Guglielmo Bellotti e Pamela Bellari, quanto prima faremo esordire anche i giovanissimi Sebastiano Bardi e Nicola Manfroni, insieme a qualche altro innesto del nostro vivaio che il nostro tecnico Alex Glogogeanu sta valutando".

Chiude Claudio Volpi che sintetizza l'importante lavoro globale finora svolto: "Siamo stati costituiti 51 anni fa, abbiamo 9 dirigenti insigniti, per un totale di ben 14 stelle, al merito sportivo del Coni, che ricordiamo sono il massimo dei riconoscimenti del Coni articolate su tre livelli oro, argento e bronzo, oltre le due della società sportiva, per un totale globale di 16, composto da 2 ori, 6 argenti e 8 bronzi; siamo da anni ai vertici di questa disciplina sportiva, molto umilmente e nel rispetto di tutti gli avversari stiamo cercando di ottenere i migliori risultati possibili, consci delle difficoltà che ci si presentano e per portare il nome della città di Carrara sempre più in alto".