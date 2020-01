Sport



Alla San Marco il derby con la Massese

domenica, 26 gennaio 2020, 19:40

di mario ceccarelli

3-1



San Marco: Lagomarsini, Pinelli, Batti, Brizzi, Zuccarelli, Ricci, Cucurnia (39' st Mosti D.), Da Pozzo (45' st Gabrielli), Fusco (23' st Doretti), Benedetto (39' st Mazzolini), Benedetti (23' st Magni). A disposizione: Novarino, Davitti, Manzo, Mosti S.. Allenatore: Turi.

Massese: Baroni, Giomi, Materazzi, Di Renzone, Imperatrice (40' st Piscopo), Mussi, Zequiri, Marcon, Serrago, Degl'innocenti, Vita. A disposizione: Giacbbe, Barattini, Bonni, Biserni, Bonati, Galloni. Allenatore: Figaia.



Arbitro: Borghi di Firenze, coadiuvato da Coco di Pisa e D'Amico di Empoli.



Reti: 18' pt Fusco (SM-rig.), 33' pt Vita (M-rig.), 5' st Zuccarelli (SM), 46' st Doretti (SM).

Note: spettatori 400 circa, un centinaio gli ospiti, altri 100 tifosi ospiti sono rimasti fuori per protesta. Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni.

Va alla San Marco il derby provinciale con la Massese, due rigori, concessi entrambi per fallo di mano, sbloccano il risultato iniziale, prima Fusco per i padroni di casa e poi Vita, realizzano entrambi i penalty.

San Marco più concreta, ad inizio ripresa ritrova subito il vantaggio grazie ad un colpo di testa di Zuccarelli servito splendidamente da calcio d'angolo. La Massese reagisce con Serrago e Degl'Innocenti ma non arriva la zampata giusta. Nei minuti di recupero mette la parola fine all'incontro Doretti che da centro area supera Baroni.

San Marco che torna così alla vittoria dopo sette turni, quattro sconfitte e tre pareggi senza mai segnare e può ora tornare a pensare con più serenità alla coppa. Massese invece che risente delle assenze importanti in difesa, due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro partite costringono ora mister Gassani a guardarsi anche alle spalle.

A sciupare la bella giornata di sport purtroppo un servizio d'ordine che non ha permesso a tutti di vivere in serenità una giornata di festa come doveva e poteva essere quella di oggi con tanti bambini. I tifosi della Massese, dopo moltissimi anni, per la prima volta non sono entrati nello stadio per colpa di uno striscione dedicato ai 'diffidati' che per la prima volta è stato classificato come pericoloso per l'ordine pubblico, decisione che ha lasciato perplessi molti presenti e ha fatto decidere i tifosi ospiti di restare fuori in segno di protesta.