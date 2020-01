Ancora una grande prova delle ragazze dell'Apuania Tennistavolo a Firenze e primo posto in classifica

Altri articoli in Sport

martedì, 21 gennaio 2020, 09:08

Riprende il campionato di serie B e non cambia l'andamento del girone di andata per le squadre dell'Apuania Carrara Tennistavolo, sconfitta in serie B1 a Torino e vittoria a Cascina per la B2. Ecco nel dettaglio tutti i risultati e i commenti alla giornata appena trascorsa

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:44

Nel girone A della serie A2 vittoria esterna per 4-1 dell'Apuania Carrara contro il Cus Torino, una delle tre squadre in lotta per la retrocessione in serie B1, conferma invece della terza posizione alla fine dell'ottava giornata per l'Apuania

domenica, 19 gennaio 2020, 21:26

Carrarese che fa suo il derby con il Siena, derby d’alta classifica, e si rilancia verso le posizioni di vertice, col terzo posto attualmente occupato dal Renate che dista solo un punto

domenica, 19 gennaio 2020, 20:10

Giusto pareggio tra due formazioni che hanno mostrato la differenza di classifica, la Massese però ha lottato e giocato con più grinta e voglia di vincere. Come nel girone di andata le due squadre si dividono così di nuovo la posta in palio

giovedì, 16 gennaio 2020, 19:33

Venerdi, sabato e domenica scorsa si è svolta a Terni la Coppa Italia di Tennistavolo con al via otto squadre, le prime sei del campionato nazionale di A1 e le prime dei due gironi di serie A2

mercoledì, 15 gennaio 2020, 18:58

Nel “Padiglione D” a partire dalle ore 9 con la cerimonia di apertura fino alle ore 18.30 sarà possibile assistere gratuitamente alla manifestazione sportiva, ma ci sarà anche la possibilità per il pubblico di provare discipline come il tiro con l’arco e il tiro a segno