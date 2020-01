Sport



Ancora una vittoria (a Cascina) e una sconfitta (a Torino) in Serie B per l'Apuania

martedì, 21 gennaio 2020, 09:08

di mario ceccarelli

Riprende il campionato di serie B e non cambia l'andamento del girone di andata per le squadre dell'Apuania Carrara Tennistavolo, sconfitta in serie B1 a Torino e vittoria a Cascina per la B2. Ecco nel dettaglio tutti i risultati e i commenti alla giornata appena trascorsa.

Campionato Serie B1 girone B

Nella prima giornata di ritorno ancora una sconfitta per la terza squadra carrarese, questa volta a battere il team carrarese è stato il TT Torino (Cardea, Frigiolini, Vallino) che si è imposto per 5a0 nonostante nelle file apuane si sia provveduto a fare un cambio, innestando Paolo Botti, al posto di Domenico Caracciolo, assieme al capitano Giacomo Betti e Massimo Petriccioli.

Chiaro il commento dell'esordiente Paolo Botti: "Il girone di andata si è chiuso senza vittorie e la sconfitta di oggi ci complica ancora di più la salvezza".

La classifica del girone dopo la prima giornata di ritorno: Pieve Emanuele 16; Torino 14; Pisa 12; Livorno 8; Biella e Sassari 6; Prato 2; Apuania Carrara 0.

Il campionato riprenderà sabato 1 febbraio alle ore 14 tra le mura amiche contro il Livorno.

La prima squadra è promossa in serie B1 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie B2.

Serie B2 Girone D

Si è svolta la prima giornata di andata del campionato nazionale di serie B2 girone D ed è arrivata una bella ed importante vittoria per 5-3 contro Cascina, i punti sono stati riportati due da Rocco Conciauro (infortunatosi prima dell'ultima partita) e Alex Glogogeanu, uno da Angelo Teatino, all'esordio in B2.

Abbiamo poi sentito i commenti all'incontro: "E' andata bene e siamo molto contenti, alla viglia temevamo questa squadra e siamo riusciti a vincere per 5a3 dopo il 5-1 dell'andata; siamo momentaneamente siamo primi in classifica ma dobbiamo continuare così, il campionato è ancora molto lungo e difficile, sono anche contento della mia prestazione" ci dice Alex Glogogeanu, segue poi Rocco Conciauro: "L'incontro è stato non facile, spero di riprendermi al meglio prima del prossimo incontro contro la forte formazione della Bagnolese, l'importante è non deconcentrarsi e continuare così".

Il campionato riprenderà sabato 1 febbraio alle ore 14 tra le mura amiche contro la Bagnolese, seconda in classifica in un match molto difficile ed importantissimo per il proseguo del campionato.

Classifica del girone dopo la prima giornata di ritorno: Apuania Carrara 14; Bagnolese 12; Cascina 10; Cortemaggiore 8; Verona Bentegodi, Parma, Modena e Verona San Pancrazio 4.

La prima squadra è ammessa alla serie B1 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie C1.

In foto la formazione di Serie B1