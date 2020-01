Basket Day per la Croce Verde di Elisa Ricci

Altri articoli in Sport

venerdì, 27 dicembre 2019, 14:10

L'anno solare 2019 è terminato, sportivamente parlando per l'Apuania Carrara Tennistavolo è quindi tempo di fare un consuntivo e, come è normale che sia, durante l'anno ci sono state luci e ombre

martedì, 24 dicembre 2019, 15:55

Si è svolto a Firenze il secondo torneo giovanile regionale di tennistavolo valevole per la qualificazione ai campionati italiani di settore. Tanta esperienza per i ragazzi dell'Apuania. Vediamo nel dettaglio come sono andati

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:32

Va in archivio con tempi discreti e risultati molto buoni la seconda prova della Coppa Tokyo, che si è svolta a Milano il 21 e 22 dicembre. Queste le prestazioni più significative e le nuove qualificazioni ai Criteria e agli Assoluti dei nuotatori degli impianti Sport Management

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:24

L'Apuania Carrara non aveva mai vinto in casa dell'Aon Milano Sport, neppure due stagioni fa, in occasione dell'ultimo dei suoi quattro scudetti

domenica, 22 dicembre 2019, 18:40

Massese che torna nella parte medio alta della classifica e ora si deve ancora stabilizzare, vedremo domenica col Tau se la squadra di Gassani riesce a fare il salto di qualità

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:36

Oggi l'US Massese 1919 ha fatto visita al reparto pediatria del NOA, la squadra coi suoi dirigenti, hanno portato regali al reparto ad ogni bimbo singolarmente e poi diversi giochi per la loro ludoteca